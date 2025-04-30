Австралийку судят за попытку отравить семью мужа

Австралийку судят за попытку накормить родственников мужа бледными поганками под видом лесных грибов.

Как передает Day.Az, об этом пишет Independent.

Пострадавшими стали свёкор и свекровь 50-летней подозреваемой Эрин Паттерсон, а также её тётя по мужу со своим супругом. Все они были госпитализированы с симптомами отравления. По данным следствия, инцидент произошёл во время семейного обеда в доме женщины, когда австралийка добавила в блюдо из говядины бледные поганки.

Согласно показаниям, за две недели Паттерсон пригласила родственников на ужин, заявив, что хочет обсудить личные медицинские проблемы и получить совет о том, как сообщить это детям. При этом она настаивала, чтобы дети не присутствовали за столом.

Одна из гостей, Хизер Уилкинсон, рассказала, что заметила, как хозяйка ела с другой тарелки, отличной от той, которую подавали гостям. После госпитализации она поделилась этим наблюдением с мужем Паттресон, который предположил, что у его жены просто закончились подходящие тарелки.

Кроме того, стало известно, что Эрин якобы сфабриковала диагноз рака яичников, чтобы объяснить отсутствие детей и вызвать сочувствие у гостей. После обеда группа молилась за здоровье женщины и обсуждала, как лучше сообщить детям о предполагаемой болезни.

По данным СМИ, судебный процесс может затянуться на шесть недель, а подозреваемой грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.