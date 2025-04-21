Найден ключ к воспитанию эмоционально устойчивого ребенка

Для многих взрослых стать родителем - это всепоглощающее занятие. Семейные обязательства забирают все время, и даже самая крепкая, самая длительная дружба со временем может оказаться под угрозой.

Однако, те глубокие дружеские отношения, которые у нас есть во взрослой жизни, те, которые отходят на второй план по сравнению с семьей, являются важнейшими факторами, способствующими воспитанию устойчивых детей, сказала журналистка Дженнифер Брехени Уоллес, передает Day.Az со ссылкой на CNBC.

"Устойчивость ребенка коренится в устойчивости взрослых в его жизни. Устойчивость взрослого человека коренится в глубине и поддержке наших отношений", - сказала она.

Ребенок, наблюдающий, как вы поддерживаете друга или наоборот, показывает ему, что частью устойчивости является создание сети, в которой можно просить о помощи.