Нумеролог рассказала, как узнать больше о человеке во время знакомства

Нумеролог Глинис Маккантс дала совет, как при знакомстве узнать о человеке больше, просто спросив его имя,

Как передает Day.Az, об этом пишет yourtango.com.

"В нумерологии расположение букв в имени может раскрыть некоторые очень благоприятные признаки личности человека или подчеркнуть аспекты, которые не так уж хороши. Это даст вам более глубокое понимание человека", - говорится в публикации.

По словам нумеролога, есть очень простой "трюк", который люди используют уже очень давно, - нужно просто обратить внимание на первую гласную в имени человека.

Как отметила Маккантс, вот что вы можете узнать о человеке по гласным в его имени:

Если первая гласная в имени - "А". Люди с такими именами могут быть очень амбициозными и целеустремленными. Такие люди сосредоточены на работе, что помогает им преуспевать и превосходить других. Чтобы быть счастливыми в отношениях, все, что нужно людям с буквой "А", - это немного похвалы. Она поможет им чувствовать себя хорошо в отношении целей, в которые они вкладывают свою энергию.

Если первая гласная в имени - "E". Люди с энергией "Е" любят праздновать жизнь. Они, как правило, очень общительны и непосредственны, поэтому их часто называют "душой компании". Также такие люди очень проницательны. Они мгновенно распознают ложь и продолжают копать, пока не узнают всю правду.

Если первая гласная в имени - "И". Люди с энергией "И" часто очень ответственны и целеустремлены. Им может потребоваться отпустить свое прошлое, чтобы быть счастливыми. Например, некоторые могли пережить травму, от которой им нужно двигаться дальше. Но как только они это сделают, их ничто не сдержит. Они также хотят помогать людям.

Если первая гласная в имени - "О". Это воспитатели, которые хорошо относятся к своим детям или домашним животным. Они также гордятся тем, как хорошо устроена их жизнь. Такие люди жизнерадостны и обладают действительно сильной энергией. Правда, некоторые из них склонны паниковать, когда их жизнь кажется спокойной, тихой или медленной, поэтому им нужно избегать перегрузки и осознавать, что все идет достаточно хорошо, чтобы они могли расслабиться.

Если первая гласная в имени - "У". Такие люди являются прекрасными коммуникаторами, которые, как правило, обладают удивительным чувством юмора. Они любят смеяться, рассказывать анекдоты и быть шумными. Также они являются прирожденными советчиками.