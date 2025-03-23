Женатые много лет люди поделились неочевидными открытиями об отношениях

Люди, состоящие в долгом браке или отношениях, поделились неочевидными открытиями о совместной жизни. Их откровения опубликовало издание Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

36-летний Дункан, который женат уже 17 лет, отметил, что основой долгосрочных отношений стал черный юмор и способность открыто говорить о собственных недостатках - это признак того, что партнеры доверяют друг другу.

Дункан добавил, что пары неизбежно теряют друзей и начинают жертвовать хобби, чтобы достигать совместных целей.

В свою очередь, 57-летняя Нерис, которая замужем 36 лет, рассказала, что в отношениях со временем можно изменить баланс ответственности.

А 30-летний Том, уже четыре года живущий со своей избранницей, предупредил, что в какой-то момент сексуальная жизнь пойдет на спад.