3 января 2025

3 января 2025 10:06

Ученые рассказали об опасности одиночества для сердца

Одиночество негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. К такому выводу пришли ученые из Тяньцзиньского университета в КНР.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале Biological Psychology (BioPsy).

В эксперименте приняли участие 97 студентов от 17 до 29 лет. Им предлагали воздержаться от никотина, кофеина и алкогольных напитков в течение суток, а за час до тестов отказаться от пищи. Студентам предстояло пятиминутное публичное выступление, что было призвано вызвать стрессовую реакцию организма.

Выяснилось, что у одиноких людей эффективность регулирования реакций сердца и сосудов оказалась ниже, чем у более социально активных участников исследования. Особенно этот эффект был выражен у одиноких женщин.


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