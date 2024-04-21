Психологи раскрыли секрет идеального профиля для сайта знакомств

Американские психологи из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что нужно указывать в анкете на сайте знакомств, чтобы с тобой захотели встретиться. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Experimental Social Psychology (JESP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам одного из авторов работы, доцента Джулианы Шредер, большинство пользователей приложений и сайтов для подбора пары совершают одинаковые ошибки. Заполняя личную информацию, они стремятся как можно больше рассказать о своих качествах и интересах, которые делают их особенными.

"Люди хотят, чтобы о них знали, поэтому они ищут партнеров, которые будут знать их и поддержат", - отметила ученая.

Однако такие искатели любви и романтики упускают важную деталь. Людям важно знать, что их возможный партнер хочет и готов ими интересоваться. Поэтому пользователям дейтинговых сервисов нужно заявлять о таких намерениях, чтобы повысить свои шансы на свидание.

Выводы исследователей подтвердились в ходе экспериментов. В одном из них группу участников попросили охарактеризовать, как хорошо, по их мнению, они знают супруга, члена семьи или друга по сравнению с тем, насколько их близкий человек осведомлен о них самих. Затем добровольцам предложили оценить удовлетворенность отношениями по шкале от одного до семи баллов.

Оказалось, что люди склонны думать, что лучше знают своих близких, чем те - их. Этот эффект назвали "иллюзией асимметричного понимания". Он объясняется нашей уверенностью в собственной уникальности.

В другом исследовании ученые предложили участникам два похожих сценария, в которых они встречают на вечеринке знакомого. В первом случае оказывается, что испытуемые забыли имя своего приятели, а во втором - что тот не может вспомнить, как их зовут. Психологи попросили описать чувства в обеих ситуациях. Выяснилось, что в первой ситуации люди испытывают легкую неловкость из-за своей забывчивости, но во второй ощущают сильную обиду, так как забыли их.

Затем психологи подготовили несколько десятков профилей для сайтов знакомств. В половине из них текст был составлен так, чтобы подчеркнуть качества автора анкеты. В другой половине автор заявлял о желании узнать будущего партнера получше. После этого группа из 250 человек оценила профили по шкале привлекательности от одного до семи.

В соответствии с остальными выводами исследователи обнаружили, что оценщики отдавали предпочтение тем авторам, которые говорили о желании узнать другого человека.

В дальнейшем команда намерена использовать свое открытие для изучения других типов отношений - например, между детьми и родителями или между коллегами по работе.