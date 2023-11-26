26 ноября 2023

26 ноября 2023 09:01

Психолог рассказал, какие маньяки при общении производят самое пугающее впечатление

Самое сильное впечатление оставляют те маньяки, которые ничем не отличаются от нормального обычного человека, рассказал "Газете.Ru" профессор Николай Дворянчиков, декан факультета "Юридическая психология" МГППУ, который больше 10 лет проработал в Лаборатории судебной сексологии Центра им. Сербского и лично беседовал с сотнями преступников.

Такие же чувства вызывают преступники с харизмой, которые могут поддерживать разговор, направить его в нужную сторону, захватить инициативу, блеснуть каким-то талантом, просвещенностью в каких-то сферах.

"Когда видишь перед собой человека, подобного Теду Банди , который обладал невероятной харизмой, имел высшее психологическое образование, учился на юриста (второе высшее), занимал высокий пост в Республиканской партии США, сделал успешную политическую карьеру, устроил свою семейную жизнь, был высокоинтеллектуальным эрудитом, коммуникативно компетентным, при этом на протяжении длительного времени ему удавалось скрывать свою "темную сторону" от общества, - вот тут становится не по себе", - объяснил Дворянчиков.

По его словам, однажды ему пришлось беседовать с российским аналогом Теда Банди. Это преступник из Ростовской области, которому предъявлялось больше десяти эпизодов. На психиатрическом освидетельствовании у него не было обнаружено серьезных отклонений.

"Беседуя со мной, он вполне здраво рассуждал. Когда речь заходила про само поведение в момент преступления, меня удивляло, что он совершенно спокойно, обыденно и привычно для себя сообщает, как, кого и где он останавливал, и что с этими людьми делал. Речь идет о насильственных действиях сексуального характера, которые он совершал в отношении женщин в лесополосе. Женщины уходили в лес за грибами, за ягодами, а он на них нападал, насиловал и убивал", - отметил специалист.


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