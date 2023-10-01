Изменившие возлюбленным люди объяснили причины неверности

Пользователи форума Reddit, изменявшие своим возлюбленным, объяснили причины такого поведения. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, поводы неверности они перечислили в разделе AskReddit.

Почти шесть тысяч лайков собрало сообщение девушки, которая призналась, что изменила в ответ на измену. После ее истории многие люди рассказали, что нашли связи на стороне по той же причине.

Он изменил первым, я была юной, неопытной, думала, что месть мне поможет.

Другие винят в собственных изменах неуверенность в себе.

Я всегда искал ту, которая заставит меня чувствовать себя еще более желанным, чем предыдущая партнерша. Когда я внутренне вырос, я понял, каким был куском дерьма, какую боль причинял. С этим трудно жить.

Есть и люди, которые честно признаются, что ими руководили животные инстинкты, а не разум.

100-процентная чистая похоть. Вот и все. Этим я не горжусь.