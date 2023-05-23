Модный гороскоп: что носить каждому знаку зодиака летом 2023

Вэтом сезоне весенне-летние коллекции порадовали нас разнообразием трендов. И это отлично, ведь среди такого количества опций каждый абсолютно точно сможет найти себе вещь по душе. Чтобы не потеряться во всем многообразии вариантов, можно спросить совета у подруги, вдохновиться готовыми образами модных инфлюенсеров, а можно - прислушаться к себе. Точнее, выбрать идеальный летний тренд в соотвествии со своим знаком зодиака. Ниже вас ждет модный гороскоп на лето 2023.

Овен

Уверенные в себе, энергичные Овны среди трендовых вещей стараются выбрать самые универсальные. Идеально под это описание подходит костюмный жилет. Этот предмет гардероба давно перестал быть исключительно составляющей костюма тройки и превратился в самостоятельную и очень трендовую вещь. Носить его можно с широкими брюками, джинсами, карго и разнообразными юбками. В идеале - на голое тело, как это любила делать Кейт Мосс.

Телец

Классика, не лишенная шика - вот идеальная формула для Тельцов. Они точно не будут гнаться за быстротечными трендами, однако и совсем отставать от моды не готовы. Идеальный выбор на лето - элегантное платье-футляр. Однотонное или с принтом, с закрытым верхом или на тонких бретелях - выбор за вами. Любая из опций будет выглядеть эффектно и станет основой для множества стильных образов.

Близнецы

Близнецам важно быть в центре внимания, так что этим летом советуем им сделать ставку на яркие цвета. В этом сезоне в тренде необычные оттенки: например, обычный оранжевый заменил эффектный цвет красного апельсина. Название его говорит само за себя: он в точности повторяет сложный цвет, в который природа окрасила этот сорт цитрусовых - что-то среднее между ярко-оранжевым и насыщенным красным. Цвет можно использовать в качестве акцента, однако для большего эффекта рекомендуем яркий монохром.

Рак

Романтичным Ракам придется по вкусу тренд на "закатный" принт. Он неожиданно появился в весенне-летних коллекциях разных дизайнеров, и это отличный повод примерить его в этом сезоне. Платья, топы, комбинезоны с переходящим от желтого к красному и даже розовому градиентом - то, что нужно для жарких летних вечеров.

Лев

Львы - звезды по натуре, потому каждый их наряд должен собирать массу восторгов. С этой задачей запросто справятся "металлические" вещи в драгоценных оттенках золота и серебра. Они будут здорово смотреться в сочетании с базой, однако самые смелые представители огненной стихии могут решиться и на "металлический" тотал-лук.

Дева

Девы - главные минималисты астрологического мира. Им нужен компромисс между безусловной практичностью и модой, потому что выбирать что-то одно они не готовы. Идеальный выбор - необычная база. Например, однотонное платье сложного кроя. Благодаря отсутствию принтов и яркого декора оно легко впишется в любой образ и везде будет уместно, но никогда не будет выглядеть слишком скучным.

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