Нумерология даты рождения: что число судьбы говорит о вашем характере

Как вычислить личные особенности, чтобы больше узнать о себе и окружающих

Из нашего "Гида по гороскопу", в котором подробно раскрыты особенности представителей стихии огня, воды, земли и воздуха, очевидно, что знак зодиака может многое рассказать о вашем характере. Однако, если вы хотите узнать больше о личных чертах и ориентирах для успешной жизни, есть смысл обратиться к нумерологии.

Магическая наука толкования цифр поведает вам много интересного, базируясь на так называемом числе судьбы, которое легко высчитывается из даты рождения.

КАК РАССЧИТАТЬ СВОЕ ЧИСЛО ЖИЗНЕННОГО ПУТИ

Не волнуйтесь, для этого не требуются продвинутые математические способности. Вам всего лишь нужно написать дату рождения на листочке и сложить все цифры в сумму в порядке очереди. К примеру, если ваш день рождения 21.08.1992, расчет будет таким: 2 + 1 + 8 + 1 + 9 + 9 + 2 = 32. Затем сложите цифры получившейся суммы: 3 + 2 = 5. Таким образом, ваше число судьбы или жизненного пути равно 5. Если результат 10, вам следует сложить 1 + 0 = 1 и получить число судьбы 1.

К двузначным числам из одинаковых цифр, вроде 11, 22, 33, нумерологи советуют отнестись с особым вниманием. Такие показатели называются "управляющие числа" или "мастер-числа" и записываются в формате: 11/2 (через слеш с суммарным базовым числом). Считается, что мастер-числа даруются "зрелым душам", обладающим огромной энергией и вернувшимся на Землю, чтобы служить человечеству. Впрочем, эти уникальные личности не застрахованы от соблазна перейти на темную сторону - все зависит от умения управлять энергией на пользу себе и/или окружающим. Как правило, обладатели мастер-чисел живут в соответствии с базовым числом судьбы, однако их потенциал всегда при них.

Итак, что же число жизненного пути (life path number) говорит о вас лично?

ЗНАЧЕНИЕ ЧИСЛА СУДЬБЫ 1

Для вас характерны выдающиеся творческие способности, свобода суждений и способность мыслить весьма новаторски. Вы - активны, предприимчивы и очень энергичны. Цифра один символизирует чувство ответственности и напористости, поэтому такие, как вы, закономерно (хотя и по желанию) оказываются в кресле директора. Единица - идеальная оценка для успешной карьеры. В любви люди с числом судьбы 1 - верные и надежные партнеры, в большинстве случаев играющие доминирующую роль в отношениях.

ЗНАЧЕНИЕ ЧИСЛА СУДЬБЫ 2

Неспроста двойка символизирует противоречие противоположностей - обладателям этого числа жизненного пути регулярно приходится бороться с перепадами настроения и даже депрессией, но в то же время вы добры и сердечны. Несмотря на разносторонние таланты, семейные ценности и забота о близких всегда будут для вас в приоритете. Вы умеете смекалисто и быстро разрешать конфликты, а в работе - справляться с любыми трудностями. Поскольку вам свойственно залипать на чужих интересах, почаще вспоминайте, что заботиться надо и о себе.

ЗНАЧЕНИЕ ЧИСЛА СУДЬБЫ 3

Те, кому выпала тройка, раскрываются в жизни как харизматичные оптимисты, которым рады окружающие. Вы популярны среди друзей, успешны в работе и покоряете любые цели благодаря креативному подходу и самодисциплине. Тем не менее, успех нередко привлекает внимание завистников, что не только расстраивает вас, но и создает преграды для движения вперед. Для обладателей числа судьбы 3 очень важно встретить настоящую любовь, хотя порой вам нелегко понять чувства других и проявить эмпатию.

ЗНАЧЕНИЕ ЧИСЛА СУДЬБЫ 4

Четверка воплощает собой целостность - недаром квадрат имеет четыре угла, а знаки зодиака делятся на четыре стихии. Люди с этим числом жизненного пути обладают проницательным умом, впечатляющим даром организатора и неизменно полагаются на логику. Из-за пунктуальности, методичности и прямой манеры высказываться вас часто воспринимают как персонажа с жестким характером, но внутренняя гармония и спокойный нрав обеспечивают вам верных друзей и стабильные отношения.

ЗНАЧЕНИЕ ЧИСЛА СУДЬБЫ 5

Вы - выдающийся оратор, умеете расположить к себе любого собеседника или мотивировать команду. Вам присущи гибкость в общении, открытость, доброжелательность. Обладатели числа жизненного пути 5 любят свободу и обожают приключения, стараясь по возможности игнорировать повседневную рутину и долгосрочные обязательства. Очевидные для вас приоритеты усложняют отношения с родственниками, партнерами и коллегами, но на такого харизматика, как вы, просто невозможно долго обижаться.

ЗНАЧЕНИЕ ЧИСЛА СУДЬБЫ 6

Шестерка символизирует устойчивость и истину. Если вам выпало это число жизненного пути, вы - перфекционист, вдохновляемый гармонией и красотой, творческая, мечтательная личность с обостренным чувством справедливости и большими амбициями. Вам хватает такта угадать ситуацию, где требуется ваша помощь, ни в коем случае не вмешиваясь в чужие дела без повода. Скорее всего, вы раскроетесь в творческой профессии, а в отношениях - как однолюб/-ка, потому что партнер просто обязан соответствовать вашим высоким стандартам.

ЗНАЧЕНИЕ ЧИСЛА СУДЬБЫ 7

Семерка - магическое, мощное число, определяющее человека уравновешенного, уверенного, представительного, обладающего талантом распознавать человеческие натуры. Ваша интуиция настроена на самые тонкие вибрации, и у вас есть духовная жилка, наделяющая способностью нести знания людям. Стоит обратить внимание на важный нюанс: вас тяготит верность, пока вы не встретите любовь своей жизни, поэтому будьте начеку, если не хотите ее упустить.

ЗНАЧЕНИЕ ЧИСЛА СУДЬБЫ 8

Если вам выпала восьмерка, вы штурмом покорите карьерную лестницу. Такие, как вы, ориентированы на успех, мыслят практично, искренне хотят заработать много денег и обладают тягой к соперничеству. Вы обладаете активной жизненной позицией и всегда готовы взять инициативу в свои руки. Сила воли ведет вас к любой из ваших целей, хотя и быстро слабнет под гнетом чужой критики. При этом на отношения ваша уверенность не распространяется - в любви вы недоверчивы и ревнивы.

ЗНАЧЕНИЕ ЧИСЛА СУДЬБЫ 9

Под номером девять проходит жизненный путь позитивной, деятельной и скромной личности, которую нелегко разгадать. С одной стороны, с виду вы социально активны, умеете быть душой компании и готовы на все ради близких. С другой стороны, вы позволяете себе откровенничать лишь с избранными, пряча от остальных свои эмоции. Тем не менее, в любви вы полностью оттаиваете, отменяя все границы и барьеры ради сердечной привязанности.

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