Как ведет себя наш мозг, когда мы по-настоящему влюбляемся?

Говорят, когда вы влюблены, у вас подкашиваются коленки, а в животе летают бабочки. Но вы когда-нибудь думали о том, что делает ваш мозг, когда вы находите свою любовь?

Любовь считается эмоцией, чувством, но неврология и физиология мозга также играют огромную роль в развитии крепких отношений.

Как мозг помогает сохранять отношения? Тем, что не замечает мелочей.

Биологический антрополог Хелен Фишер и нейробиолог Люси Браун рассказали, как мозг активизирует "позитивные иллюзии", чтобы продлевать наше счастье, не замечая негативные моменты, а фокусируясь на позитивных.

В своем исследовании ученые изучили результаты сканирования головного мозга сотен людей на разных стадиях любви и семейных отношений. И они заметили, что у людей в длительных счастливых отношениях были заметно активизированы три особенных участка головного мозга:

участок, связанный с состраданием, сочувствием

участок, связанный с контролем собственных эмоций и стресса

участок, связанный с позитивными иллюзиями

Последний участок официально называется вентромедиальная префронтальная кора. Это зона, где обрабатывается осуждение: когда мы что-то критикуем, именно там все начинается.

А знаете, что происходит с этим участком мозга, когда мы влюблены?

Активность в нем СНИЖАЕТСЯ.

Когда мы влюблены, наш мозг решает приостановить создание негативного суждения.

Разве это не здорово?

Это не значит, что мы должны игнорировать любое плохое качество в человеке или оправдывать его откровенно плохое поведение. Но это предполагает, что даже на неврологическом уровне мы знаем, что, чтобы отношения были успешными, мы должны мириться с недостатками друг друга и закрывать на них глаза.

Ведь это действительно самое сложное, не так ли?

Когда вы вместе долго и почти всегда, вы видите друг друга настоящими и часто не в лучших проявлениях. Но если человек действительно любит, то даже его физиология будет говорить об этом, не осуждая чрезмерно партнера. В любви мы становимся более мягкими, сострадательными, более понимающими.

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