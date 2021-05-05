Мужчины пользуются тобой, если ты делаешь эти 12 вещей

Факт: это действительно не твоя вина, если парень изменяет тебе или принимает тебя за дуру. Это значит, что есть то, что сделало тебя легкой целью для него - еще до того, как вы начали встречаться. Все токсичные мужчины знают, каких женщин выбирать, чтобы получать то, что они хотят. Вот 12 вещей, которые делают тебя привлекательной для бабников и прочих мудаков:

1. Ты слишком милая.

Это прекрасно, что ты хороший и заботливый человек, но, как говорится, не нужно метать бисер перед свиньями. Люди должны заслужить твою доброту. Токсичные мужчины не хотят стараться ради доброты, вот почему женщина, которая всегда к ним добра, как бы плохо они себя ни вели, так привлекательна.

2. Ты всегда на расстоянии звонка.

Он звонит, и ты сразу отвечаешь. Он пишет тебе, и ты бросаешь все, чтобы ему ответить. Если ты слишком доступна для него, ты показываешь, что он может получать то, что хочет от тебя, особо не стараясь. Цени себя. Он должен прилагать столько же усилий, как и ты.

3. Ты ведешь себя отчаянно.

Ты так хочешь найти мужчину, и это видно. Ты расстилаешь перед ним красную дорожку, еще не зная, достоин ли он этого. Обращайся с ним как с королем, и если он изменит, он будет обращаться с тобой как с прислугой.

4. Ты позволяешь ему выигрывать каждый раз.

Как? Ты позволяешь ему отделываться своей харизмой. Например, когда ты спрашиваешь, почему он не отвечал на твои звонки, он отвлекает тебя, говоря, что он так по тебе соскучился - и ты ведешься на это. Но это лишь манипуляции.

5. Ты игнорируешь его прошлое.

Если он уже неоднократно изменял своим бывшим, с чего ты решила, что с тобой будет по-другому? В его глазах ты всего лишь очередная.

6. Ты не прислушиваешься к своей интуиции.

Ты просто чувствуешь, что с ним что-то не так. Но игнорируешь это. Зачем? Эти сомнения неспроста - прислушайся к себе. Когда ты доверяешь себе, ты показываешь, что ценишь себя больше, чем парня.

7. Ты играешь в игры.

Если ты не серьезна с парнями, то и они будут пользоваться тобой. Будь более зрелой, и ты привлечешь более зрелых мужчин.

8. У тебя есть свои проблемы.

Может тебе много раз разбивали сердце в прошлом, и теперь ты подозрительно относишься к каждому парню, которого встречаешь. Но если у тебя нет на то очевидной причины, ты только саботируешь себя, отталкивая хорошего парня. Если ты ожидаешь худшего, ты это и получишь.

9. Ты постоянно в отношениях.

Если ты застряла в плохих отношениях, причем то с одним парнем, то с другим, возможно пора просто сделать перерыв и понять, что тебе нужно изменить в себе, в том, кто тебя привлекает.

10. Ты не любишь себя.

Если ты не любишь и не уважаешь себя, ты буквально даешь зеленый свет всем токсичным мужчинам, что они могут делать с тобой, что хотят.

11. Ты ищешь в нем смысл жизни.

Если он видит, что тебе нужны отношения, чтобы быть счастливой, он будет пользоваться твоими чувствами. Он будет нарушать твои границы, и если ты позволишь ему это один раз, он будет продолжать это делать. Но ты можешь быть счастливой и без парня! И когда научишься быть такой, тогда сможешь встретить достойного.

12. Ты плывешь по течению.

Вместо того, чтобы с самого начала сказать, что тебе нужны серьезные отношения, ты молчишь и плывешь по течению. А значит соглашаешься на все, что будет, тот минимум, что он тебе дает.

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