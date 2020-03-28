Знаки Зодиака, которые идеально подходят друг другу

Определенные типы личности больше подходят друг другу, чем другие. Вот почему настоящий Водолей, вероятно, будет ладить с Овном, но Весам и Деве будет очень сложно построить прочные отношения. В этой статье мы опишем 10 пар знаков Зодиака, которые идеально подходят друг для друга.

1) Овен и Рак:

Настоящий Овен известен тем, что он дерзкий и обладает неиссякаемой волей к жизни, отражающейся в его характере. Исходя из этого, он идеально подходит для Рака, который попытается упорядочить эту энергию.

2) Овны и Рыбы:

Овны и Рыбы хорошо сочетаются друг с другом, благодаря гармонии неповторимых индивидуальностей, что не отдаляет их, а наоборот сближает и уравновешивает. Это связано с тем, что Рыбы, как правило, являются более мягкими и внимательными к мелочам.

Поскольку Рыбы не любят раскачивать лодку взаимопонимания, более наглый Овен будет лидером в отношениях, что создаст меньше конфронтации и вызовет гораздо более сильные чувства между ними.

3) Телец и Рак:

Кто-то уверен в том, что противоположности притягиваются. Это верно, но в данном случае два рациональных знака Зодиака дополняют сильные стороны друг друга, поэтому им так хорошо вместе.

Они оба известны как искренние, надежные, а также как преданные семьянины, не ставящие на последнее место благополучие семьи. Это делает их идеальной парой для отношений.

4) Козерог и Телец:

Это тот случай, когда два знака отлично уживаются вместе, создавая видимый баланс между разными личностями. Козероги - забавный и трудолюбивый, а Телец - добрый и разумный. Разве это не идеал?

5) Стрелец и Овен:

Оба эти знака знают, как хорошо провести время. Безусловно, они оба умеют веселиться и немного легкомысленны. Но благодаря этим качествам им очень нравится быть вместе.

Стрелец всегда следует зову своего сердца, но стремится избежать драмы. Это отлично подходит социальному Овну, которому важна поддержка.

6) Рак и Рыбы:

Два представителя водной стихии являются сентиментальными по своей природе, что означает, что им легко будет найти общий язык.

7) Лев и Стрелец:

Знаки огня, как известно, являются вспыльчивыми и не всегда рациональными. Поэтому, в некотором плане, в их отношениях всегда будет присутствовать элемент "взрывоопасности".

Тем не менее, несмотря на все кажущиеся трудности, они отлично смогут ужиться вместе, поскольку Лев известен тем, что уверен в себе, а это является сдерживающим фактором для Стрельца, даже если они временами проявляют упрямство.

8) Дева и Козерог:

Девы, как правило, довольно замкнуты и застенчивы, но как только они доверятся своему партнеру, они сразу раскрываются в полной мере. Именно это и завлекает Козерогов.

9) Лев и Близнецы:

Лев - огненный знак, а Близнецы - воздушный. Эта комбинация в значительной степени обеспечивает счастливые отношения. Лев может быть довольно жестким партнером, но Близнецы облегчат этот фактор, заставляя партнера чувствовать себя любимым.

10) Лев и Скорпион:

Скорпионы могут быть чрезмерно ревнивы и, конечно, они не из тех, кто следит за своими словами, но эти черты никак не мешают им строить крепкие отношения со Львами.

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