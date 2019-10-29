Мужчины с самой сильной энергетикой по знаку Зодиака - ФОТО

Вам в жизни точно встречался мужчина, который поражал вас своей энергетикой и харизмой. Оказывается, это в некоторой степени зависит от знака Зодиака.

Вот 3 знака, представители которых сразу выделяются из толпы:

Козерог

Это один из сильнейших знаков Зодиака и не удивительно, что его энергетика так же крепка. Все дело в том, что с годами Козерог вырабатывает в себе невероятную силу и упрямство, никогда и ни перед чем не остановится и будет идти на пролом. Его внутренняя энергия тоже умеет прогрессировать. Все хорошее или плохое, сказанное Козерогом, непременно сбудется и тогда не стоит обижаться. Меньше всего ему хочется быть виновным в чужих бедах. Но, опять-таки, не стоит и обижать Козерога. Расплата будет жестокой и быстрой. Для женщины мужчина-Козерог может стать настоящим источником жизненных сил. Ведь, если он будет ее любить, он постоянно будет подпитывать хорошими флюидами и дарить цель в жизни.

Скорпион

Этот знак Зодиака мастерски научился направлять свои энергетические посылы. Все, что ему нужно передать, непременно достигнет цели. А то, хорошее это или плохое, роли не играет. Считается, что Скорпионы могут даже управлять энергетикой жизни и смерти, настолько внутренне они сильны. А вообще от природы этот знак всегда умен и проницателен. Чувствует обман за километр, как акула каплю крови в океане. И да, месть от Скорпиона будет очень жестокой, но не сразу, а через время, когда жертва подумает, что уже все позади. А нет, не пронесло, а накрыло как лавиной. Для женщины важно в паре со Скорпионом научиться его понимать и принимать, стараться сгладить острые углы, научиться не провоцировать на агрессию.

Овен

Внутренняя сила этого знака Зодиака сильна как у мужчин, так и у женщин. И в том, и в ином случае она источает в своем большинстве негативные флюиды. Так уж получилось, что привык Овен концентрироваться на негативе и превращать его в отрицательный энергетический посыл. С одной стороны, Овен трудяга, которого еще поискать. А с другой стороны - он очень не сдержан. Если ему захочется, то он будет кричать, критиковать, указывать окружающим на их несовершенство. Такое выдержать под силу только избранным. Но, даже если найдется такая дама, придется изрядно потрудиться, чтобы научиться самой жить так и научить пессимистического Овна любить окружающий мир. Нужно раскрыть ему глаза и научить, как ребенка, радоваться самым простым вещам.

Н. Гасымова

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