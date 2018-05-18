Как правильно строить отношения с мужчиной — 13 правил

1. Не вздумайте искать себе мужа. Как только вы ищите себе готового мужа, это говорит, что вы ступили на "хрупкий лед". Скорее всего случится для женщины очень опасная вещь. Никто не сможет соответствовать ее представлению, таких людей, как вы ищите, нет в природе. Женщина должна разрешать мужчине за ней ухаживать, что б проявиться, и те, кто проявится, у них может возникнуть желание и возможность стать достойным человеком рядом с тобой. Женщина должна выращивать себе мужа, а не искать.

2. Нужно попытаться жить так, будто этот человек уже присутствует рядом. Чтобы женщина была счастлива в браке, ей нужно стать счастливой до брака. До брака она не должна выполнять обязанности жены, как и мужчина выполнять обязанности мужа, ему нужно за ней ухаживать.

3. Женщина не должна испытывать чувство вины, вступая в близкие отношения с мужчиной. Все вокруг будут пытаться вызвать это чувство вины.

4. Женщина должна строить отношения по-женскому сценарию. Процесс ухаживания за женщиной должен быть так, как она этого хочет. Сделать ее счастливой можно только так, как она этого хочет. Поэтому женщина всегда должна говорить о своих желаниях. Чтобы женщина могла развивать отношения по женскому сценарию, ей нужно быть непривязанной к этому мужчине. Если она привязалась, она из страха начнет уступать, жить по его сценарию.

5. Не нужно стараться угодить мужчине. Если вы все время угождаете мужчине, независимо от его поведения, скорее всего он будет вести себя недостойно. Золотое правило для женщины - хвалить мужчину за достижения, обязательно всегда. Никогда не нужно терпеть недостойное поведение мужчины, нужно ему говорить об этом, что я так не приемлю, я так не готова, мне так не нравится. Если вы стерпели его недостойное поведение, мужчина считает его достойным. Все, что не запрещено, - разрешено. Не нужно бояться расставаний, нужно бояться разводов.

6. Женщина должна принимать ухаживания от мужчины, не считая, что этими ухаживаниями можно ее унизить. Если мужчина ведет себя недостойно, это не потому что вы плохая, это значит, что просто попался такой человек.

7. Женщина должна принимать ухаживания любого мужчины пока он это делает достойно. А если он это делает недостойно, она может принимать ухаживания любого другого мужчины.

8. Женщина должна стать самой собой, понять свои настоящие интимные желания. Никто никогда не исполнит желания, если вы не знаете эти желания. Чем ниже самооценка у женщины, тем меньше желаний она может озвучить.

9. Женщине не нужно ИЗЛИШНЕ анализировать прошлые неудачи. Необходимо не винить себя в прошлых неудачах, а просто понять, в чем были ошибки в прошлых отношениях и изменить это.

10. Женщине необходимо быть пассивной в отношениях.

11. И мужчинам, и женщинам необходимо знать, как строить гармоничные и счастливые отношения.

12. Не надо откладывать свою личную жизни на потом.

13. До помолвки ухажеров у женщины должно быть минимум трое. Исключение - ситуация, когда с детства женщина находится под защитой здравомыслящего отца, который помогает подобрать ей достойного и подходящего мужа.

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