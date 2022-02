Как излучать позитив: 7 полезных советов

Может быть, выполняя эти упражнения, вы и не обзаведетесь звездной харизмой, но люди наверняка к вам потянутся. Главное - действуйте планомерно и работайте над собой день ото дня. И да - февраль отличное время, чтобы начать!

Эмпатия - способность ощущать переживания других - всегда притягивает людей. Woman.ru поможет вам обрести гармонию и научиться взаимодействовать с людьми, не впадая в уныние.

1. "Я люблю... себя"

Умеете ли вы принимать себя со всеми своими слабыми сторонами? Готовы ли признавать их наличие (впрочем, как и наличие своих сильных сторон)? Если вы ответили "нет" на эти вопросы, знайте - вы не одиноки. Людей, которые опасаются это сделать из боязни "потерять лицо", очень много. Искренне советуем еще раз пересмотреть культовый сериал "Секс в большом городе" и вдохновиться позицией Кэрри Брэдшоу, которая говорила: Don't forget to fall in love with yourself first (Не забудьте для начала полюбить себя).

Упражнение "Взгляд со стороны": возьмите лист бумаги, проведите на нем вертикальную черту и запишите в одну колонку свои сильные стороны, а в другую - слабости. С сильными сторонами все понятно - это ваш источник вдохновения, из которого можно черпать позитив, когда возникает упадок сил. Теперь переходим ко второй колонке. Представьте, что этот список находится в руках какого-то чужого человека, попробуйте "вынести за скобки" свои эмоции и посмотреть на перечень другими глазами. Действительно ли то, что вы перечислили, это слабости? А может быть, это ваши тайные ресурсы? Скорее всего, окажется, что в ваших слабостях - ваша сила. Не забывайте напоминать себе об этом и оставайтесь собой!

2. "Ты − ок, я − ок"

Делаем еще один шаг вперед: помним, что не только вы, но и окружающие тоже "ок" (подробнее о 4 типах жизненных позиций и о том, как они влияют на всю нашу жизнь, какие опасности в себе таят, обязательно почитайте у Эрика Берна. − Прим. Woman.ru).

Упражнение "Настройтесь на лучшее": чтобы общаться с другими людьми было легче, перед тем, как вступать в диалог, подумайте, что хорошего есть в вашем собеседнике? Затем мысленно скажите себе, что ваша беседа непременно пройдет в теплой, дружественной обстановке − почему бы и не поговорить с хорошим/умным человеком? - и будет весьма конструктивной. И только после этого открывайте рот. Таким образом, язык вашего тела не будет противоречить вашим словам (а такое случается, когда мы общаемся с людьми, которых откровенно недолюбливаем).

3. Магия формулировок

Мыслите позитивно, регулярно устраивайте себе "зарядку для мозгов" и проверяйте, как именно формулируются ваши мысли.

Помните, что мудрое подсознание не воспринимает частичку "не". Судите сами: когда вы говорите, допустим, что вам что-то не нужно или вы чего-то не хотите, это ни на шаг не приближает вас к тому, что же вам все-таки необходимо!

Упражнение "Изменение модальности": возьмите за правило говорить вместо "я должна сделать" - "я хочу сделать..."

4. Имидж - все!

Одежда, прическа, макияж - все это играет важную роль в жизни большинства женщин. Но в данном случае речь идет не о модных тенденциях, а о душевном комфорте. Вы, одевшись и накрасившись, должны чувствовать себя максимально хорошо и уверенно.

Упражнение "Героиня романа": пора брать пример... с Наташи Ростовой, у которой была специальная одежда, поднимающая настроение. Помните? "На другой день... Наташа надела то старое платье, которое было ей особенно известно за доставляемую им по утрам веселость". Продумайте и скомбинируйте несколько образов так, чтобы они действовали на вас, как голубое платье на любимую героиню Толстого.

Улыбайтесь! И отнюдь не потому, что это всех раздражает. Все дело в обратной связи - когда мы начинаем улыбаться, наше настроение автоматически повышается.

5. Начните с себя

Навсегда вычеркните из своего словаря фразу "Я хочу, чтобы он(а) изменился(ась)/стал(а) другим": ваша миссия отнюдь не в том, чтобы менять других людей (если только вы не пластический хирург или имиджмейкер, конечно). Если хотите что-то исправить - пожалуйста, исправляйте! Только начните с себя.

Упражнение "Перспективы": хитрость в том, чтобы изменить свой личный внутренний настрой, - тогда все вокруг вас также начнет меняться. Почаще представляйте себе то, что вы хотите в итоге получить. Чем больше деталей, тем лучше!

6. Плюс оптимизм

Оптимисты (если только житейский диалог - когда пессимист уныло бормочет, что хуже быть не может, а оптимист с ним спорит и радостным голосом заявляет, что еще как может, - списан не с них), как правило, нравятся другим людям (а еще быстрее справляются с ударами судьбы, живут дольше и обладают более крепким здоровьем, чем пессимисты).

На ту степень оптимизма, которой вы обладаете сейчас, влияют три фактора: предрасположенность, унаследованная от родителей, актуальные жизненные обстоятельства и... собственные установки - желание или нежелание видеть мир в розовом цвете. По крайней мере, как минимум на один из этих трех пунктов мы можем влиять.

Упражнение "Не было бы счастья": вспомните те моменты в жизни, когда вам казалось, что все плохо, а потом выяснялось, что именно они стали поворотными пунктами в судьбе. На всякий случай, если таких примеров в вашей жизни будет не очень много, обратитесь за помощью к родным и близким и попросите их поделиться воспоминаниями.

7. Хватит оценок!

Когда-то, давным-давно, мгновенная оценка ситуации "опасно не опасно" была запрограммирована в нас природой для выживания рода. Тогда решения следовало принимать очень быстро, не раздумывая. Есть ли у вас сейчас такая необходимость? Вряд ли, если вы только не профессиональный игрок на бирже...

Упражнение "Интересно": не торопитесь развешивать ярлыки "хорошо" и "плохо" на те события, что происходят в вашей жизни. Как минимум добавьте к ним еще одну метку - "интересно" и... используйте ее почаще!

woman.ru