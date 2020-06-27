Как добиться блестящих и здоровых волос без затрат?

Вот 5 несложных хитростей, регулярное выполнение которых позволит обрести локоны мечты.

Сушите волосы правильно

Если после душа вы не привыкли сразу же приступать к сушке - придется себя к этому приучить, ведь мокрые волосы гораздо сильнее подвержены негативному воздействию окружающей среды. Это делает их более уязвимыми и ломкими. Чтобы не идти на такой риск, укутывайте локоны в мягкое полотенце. В идеале приобретите специальную модель с абсорбирующими свойствами.

Мойте голову с уксусом

Волосам зачастую не хватает аминокислот и антиоксидантов, которые содержатся в яблочном уксусе. Это простое средство способно восстановить натуральный баланс масел и вернуть нужный уровень pH после мытья головы с шампунями, содержащими сульфаты и прочие химические средства. Промывайте пряди раствором уксуса - и вскоре заметите, что они станут лучше расти и ярче блестеть.

Делайте маску с авокадо

Если у вас поврежденные или окрашенные волосы, "прийти в себя" им поможет плотная маска на основе авокадо. Помимо любимого всеми фудис зеленого плода, в рецепт входят также мед, оливковое масло и лимонный сок. Эти ингредиенты помогают увлажнить волосы и защитить их от разрушительного воздействия фенов, плоек и выпрямителей.

Внимательнее выбирайте косметику

Средства для волос стоит подбирать с особой тщательностью. Косметика с неудачным составом способна навредить вашей шевелюре не меньше, чем тепловое воздействие или окрашивание. Как не ошибиться? Досконально изучайте состав и следите, чтобы там не было силиконов, сульфатов, парабенов, искусственных красителей и фталатов.

Следите за питанием

То, что мы едим, влияет не только на нашу фигуру и кожу, но и на волосы. И потому старайтесь придерживаться правильного питания, выбирайте для своего рациона преимущественно натуральные продукты, а также не забывайте пить витамины, минералы и полезные добавки.