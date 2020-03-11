Что смотреть, пока нет мероприятий? - КультГид Lady.Day.Az

До 27 марта в Азербайджане отменены все массовые и культурные мероприятия. И пока мы проводим наши вечера дома на диване, предлагаем посмотреть один из этих мини-сериалов. А может и все, если вы их еще не видели.

"Чернобыль" ("Chernobyl")

Режиссер: Йохан Ренк

Сценарист: Крейг Мейзин

В главных ролях: Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Пол Риттер, Джесси Бакли, Адам Нагайтис и др.

Жанр: историческая драма

Количество серий: 1 сезон, 5 серий

Телевизионный мини-сериал стал настоящей сенсацией. Перед тем, как написать сценарий к "Чернобылю", Крейг Мейзин в течение двух с половиной лет собирал архивные материалы. Он хотел с помощью мини-сериала рассказать широкой аудитории о чернобыльской катастрофе и осветить такие актуальные проблемы, как ложь и пропаганда. Чтобы мини-сериал не был сухим пересказом исторических событий, Мейзин пошёл на художественные допущения - наряду с реальными историческими лицами в сериале действуют вымышленные и собирательные персонажи, олицетворяющие многих участников ликвидации аварии.

"Чернобыль" получил всеобщее признание критиков и номинирован на множество наград, получив, в том числе, десять премий "Эмми". Рецензенты похвалили мини-сериал за достоверное изображение советской эпохи 1980-х, деталям которой создатели уделили должное внимание, режиссуру, игру актёров и саундтрек; недостатками критики посчитали наличие стереотипов о СССР, штампов и вымысла.

"Настоящий детектив" ("True Detective")

Режиссер: Кэри Фукунага

Сценарист: Ник Пиццолатто

В главных ролях: Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон, Мишель Монаган, Майкл Поттс, Тори Киттлз и др.

Жанр: криминальная драма

Количество серий: первый сезон, 8 серий

Американский сериал-антология "Настоящий детектив" изначально задумывался сценаристом Пиццолатто как роман. Но он почувствовал, что работа подходит для экрана, и не прогадал. Сериал получил положительные отзывы от критиков, его назвали одной из сильнейших драм телевизионного сезона-2014. "Настоящий детектив" претендовал на множество телевизионных премий, включая номинацию на премию "Эмми" за лучший драматический сериал и номинацию на "Золотой глобус" за лучший мини-сериал или телефильм, и выиграл несколько других наград за сценарий, операторскую работу, режиссуру и актёрскую игру.

В центре сюжета первого сезона сериала - два детектива из отдела убийств полиции Луизианы: Раст Коул (Макконахи) и Марти Харт (Харрельсон). Семнадцать лет дуэт тщательно расследует убийство проститутки и ряд других нераскрытых уголовных дел. И расследование кажется завершённым, но новые доказательства выявляют - виновный остался на свободе. В это время неверность Марти Харта ставит под угрозу его брак с Мэгги (Монаган). А Раст Коул пытается справиться с проблемами из прошлого.

"Шерлок" ("Sherlock")

Режиссеры: Эйрос Лин, Пол Макгиган, Рэйчел Талалэй

Сценаристы: Марк Гэтисс, Стивен Моффат, Стивен Томпсон

В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Мартин Фримен, Эндрю Скотт, Марк Гэтисс и др.

Жанр: детектив, драма

Количество серий: 4 сезона, 13 серий

Британский телесериал основан на произведениях сэра Артура Конан Дойля о детективе Шерлоке Холмсе, однако действие происходит (за исключением одной серии) в наши дни.

В свет вышли четыре сезона, и очень надеюсь, что актеры найдут время в своем графике и снимутся в пятом.

Проект получил положительные отзывы в течение трех сезонов и был номинирован на несколько наград. В 2011 году "Шерлок" стал обладателем телевизионной премии BAFTA в категории "Лучший драматический сериал".

"Фи" ("Fi")

Режиссер: Мерт Байкал

Сценарист: Нукхет Бычакчы

В главных ролях: Озан Гювен, Серенай Сарыкая, Мехмет Гюнсюрь, Беррак Тюзюнатач, Бушра Девели, Тюлай Гюнал, Осман Сонант и др.

Композитор: Джем Огет

Жанр: психологический триллер

Количество серий: 2 сезона, 12 серий

Снятый по роману турецкой писательницы и психолога Азры Кохен интернет-сериал "Fi" вышел в показ в марте 2017 года и быстро набрал популярность в Сети. Всего 12 серий, каждая из которых выходила в эфир с огромным промежутком времени (минимум 2 недели), рассказывали историю психиатра Джана Маная (Озан Гювен), который влюбился в начинающую балерину Дуру (Серенай Сарыкая). Джан вел ток-шоу на телевидении, где к нему на прием в прямом эфире приходили знаменитости. Все складывалось отлично, пока одна журналистка не узнала, что Джан сам был психически болен и в детстве находился в психиатрической клинике. Всеми силами он пытается скрыть эту тайну и завоевать любовь Дуру.

К огорчению поклонников сериала в свет вышли всего два сезона - "Fi" и "Çi". Автор трилогии решила на этом остановить экранизацию романов, и третья часть "Pi" так и не была экранизирована.

Несмотря на то, что сериал завершился, он все еще остается популярным. Интернет-пользователи до сих пор делятся любимыми фрагментами из сериала, а некоторые даже сняли пародию на "Fi", которая также получила огромное число просмотров. Кстати, говоря о просмотрах, фрагмент из 8 серии, где была исполнена в новой интерпретации песня Оздемира Эрдогана "Aç Kapıyı Gir İçeri" 1974 года, получила рекордное число просмотров в Youtube - более 12 миллионов.

"Личность" ("Şahsiyet")

Режиссер: Онур Сайлак

Сценарист: Хакан Гюндай

В главных ролях: Халук Бильгинер, Джансу Дере, Гусейн Авни Даньял, Метин Акдюльгер, Неджип Мемили, Шебнем Бозоклу, Мюжде Ар, Ибрагим Селим, Фырат Топкурур и др.

Жанр: Детектив, триллер

Количество серий: 1 сезон, 12 серий

В центре событий 2 героя - пожилой Агях Бейоглу (Халук Бильгинер), узнавший о том, что болен Альцгеймером, и единственная во всем участке женщина-полицейский Невра (Джансу Дере).

Узнав о том, что неизлечимо болен, Агях собирается сделать то, что давно хотел, но боялся - отомстить за страдания неизвестной девушки, дневник которой нашел во время работы в архиве полицейского участка. Из оставленных на местах преступления посланий из дневника девушки выясняется, что происшествие как-то связано с Неврой.

Сюжет до конца последней серии остается непредсказуемым. Автор популярной турецкой газеты Sabah Айше Озйылмазел (Ayşe Özyılmazel) назвала сериал самым лучшим в истории Турции и отметила, что его с гордостью можно представить на Netflix. А совсем недавно Халук Бильгинер стал первым турецким актером, получившим престижную премию "Эмми". Отмечена была именно его роль в этом сериале.

"Дно" ("Dip")

Режиссер: Уйгар Кутлу

Сценарист: Башар Башаран

В главных ролях: Илькер Калели, Неслихан Атагюль, Бюлент Эмин Ярар, Беррак Тюзюнатач, Лала Мансур, Дефне Каялар, Олгун Токер и др.

Жанр: детектив, экшн

Количество серий: 1 сезон, 8 серий

Сахир (Илькер Калели), некогда переживший самоубийство жены и еще не оправившийся от удара, спасает других самоубийц, работая со службой безопасности Стамбула. Получив очередной вызов на место происшествия, он случайно встречается с девушкой по имени Бильге (Неслихан Атагюль).

С момента встречи с Бильге, которая является секретным ученым, перед Сахиром открываются двери в новый для него и опасный мир. Сюжет фильма настолько полон секретов, что пересказать его мы не в силах.

Интернет-сериал особенно понравится тем, кто хочет увидеть героиню "Kara sevda" Неслихан Атагюль в новом для нее амплуа.

Ф. Агаларова

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