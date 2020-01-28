Гороскоп на февраль-2020

ВОДОЛЕЙ

21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ

Перед днем рождения всегда возникает чувство, что все идет не по плану. Не позволяйте ему испортить вам праздник. Тем более что уже в середине месяца план поменяется: тот, кто раньше не вызывал решительно никакой симпатии, вдруг окажется на редкость приятным собеседником, а вдобавок у вас появится возможность проявить себя в неожиданной сфере. Сами удивитесь, сколько скрытых талантов вы имеете! Не распыляйтесь и дарите эти редкие драгоценные камни только избранным.

РЫБЫ

20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА

Обаяние - ваше мощное оружие. Уже в феврале оно поможет решить многие личные и рабочие вопросы. Постарайтесь как следует насладиться плодами успехов, прежде чем ввязываться в очередную гонку с препятствиями (читайте: придумывать себе новые амбициозные цели).

ОВЕН

21 МАРТА - 20 АПРЕЛЯ

Конец зимы - время сомнений. Сейчас вам кажется, что все дороги предательски ведут не в ту сторону, да и вообще, нужно было передвигаться по воздуху. Не отчаивайтесь! С первыми лучами весеннего солнца уверенность в том, что направление выбрано правильно, вернется в двойном объеме.

ТЕЛЕЦ

21 АПРЕЛЯ - 20 МАЯ

Главное качество, которое вы должны проявить в феврале, - дипломатичность. В ближайшем будущем возможны проблемные ситуации: их исход будет зависеть от вашего умения найти золотую середину между двумя воинствующими сторонами. Сохраняйте нейтралитет и улыбайтесь.

БЛИЗНЕЦЫ

21 МАЯ - 21 ИЮНЯ

После ряда кардинальных перемен вы встали на новый путь и начали движение - пока не очень уверенно, но зато тщательно продумывая каждый шаг. Такая тактика поможет вам избежать прошлых ошибок. А в марте вы поймете, что все на своих местах и успех не за горами.

РАК

22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ

Начало месяца обещает стать продуктивным: появится ощущение, что в сутках больше 24 часов, да еще и время на веселье остается. А вот на остаток февраля постарайтесь не планировать ничего значительного - лучше спускайтесь в винный погреб.

ЛЕВ

23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА

Ваша активность действует на окружающих как магнит: за вами тянутся, к вам прислушиваются. Главное - не растерять энтузиазм и не сдаться под натиском зимней хандры. В конце месяца возможен острый приступ лени - не судите себя за него строго.

ДЕВА

24 АВГУСТА - 23 СЕНТЯБРЯ

Бойтесь своего желания браться за все и сразу. Многозадачность - это прекрасно, но сейчас она вам ни к чему. А вот если запасетесь терпением и будете прицельно бить в одну точку, быстро получите то, что хотите. Более того, результат превзойдет самые смелые ожидания.

ВЕСЫ

24 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ

Раздав долги (и мы сейчас не только о деньгах), вы наконец-то занялись приумножением капитала. Инвестируйте не в новые проекты, а в новые знания - дивиденды точно не разочаруют. А возможно, даже заставят всерьез задуматься о смене профессии.

СКОРПИОН

24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ

Будьте внимательны к мелочам. На первый взгляд незначительная фраза, произнесенная вами на переговорах с деловым партнером, может привести к неприятному повороту в общении. Старайтесь воздерживаться от комментариев по острым вопросам, даже если вам есть что сказать.

СТРЕЛЕЦ

23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ

Отложите принятие важных решений и не участвуйте в спорах даже во имя азарта. До самой весны вам стоит занять позицию стороннего наблюдателя. Временное затишье поможет сэкономить внутренние ресурсы, которые очень скоро понадобятся для выхода на новый жизненный этап.

КОЗЕРОГ

22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ

Не прислушивайтесь к чужим подсказкам - сейчас вы самый мудрый советчик для самого себя. Доверьтесь собственной интуиции: если она намекает, что в красивой коробке совсем не тот подарок, лучше не развязывать ленточку.

Вazaar.ru

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