Золотая минута - Волшебное время для исполнения желаний

Вы можете об этом и не знать, но в сутках есть время, когда завеса между вашим сознанием и его источником становится еле различимой. Но это длится всего минуту и зачастую упускается.

Во время золотого мгновения эго человека засыпает, и он может чувствовать только счастье, поскольку открыто принимает все то, что ему предлагает этот источник. Это мгновение овладевает вами в любом состоянии, независимо от того спите вы или нет. В это время сердце и сознание словно устанавливают контакт с высшей силой.

В некотором смысле этот момент способен подарить все, о чем вы мечтали, если вы используете его силу правильно. Сама по себе золотая минута - это промежуток времени, когда ваш ангел-хранитель получает полную свободу действий. Многие верят, что закон притяжения тесно связан с золотой минутой, и если в эти 60 секунд ежедневно просить Вселенную поспособствовать вам в чем-то, она обязательно услышит.

Чем больше вы заявляете о себе в золотое мгновение, тем больше значимых изменений войдут в вашу жизнь. Вы начнете чувствовать витающие вокруг потоки исцеляющей энергии и заметите существенную разницу в своем эмоциональном состоянии. Чем более осознанными вы будете в это время, тем более крепкая связь установится между вами и Вселенной.

Момент наступления золотой минуты требует определенных подсчетов. Так, загадывая желание с 1 по 24 число месяца, за основу берется день месяца и номер месяца. Например, если вы хотите загадать желание 21 января (21.01), то можете сделать это в 21:01. Именно в этот период наступит "золотая минута". С 25 по 31 число месяца правила несколько иные. Если вы хотите загадать желание 31.10, сделать это нужно в 10:31.

По возможности постарайтесь в это время приостановиться и подумать о своей связи с Вселенной. Напомните сердцу о том, что действительно для вас важно. Если хочется, запишите все то, о чем вам хотелось бы заявить Вселенной.

Если у вас есть возможность просто посидеть и помедитировать, сделайте это, только не принуждайте себя против своей воли. Простого осознания наступления золотого мгновения и сосредоточенности на нем вполне достаточно, чтобы положить начало переменам. Если вы научитесь устанавливать тесный контакт с окружающими вас энергетическими потоками, то золотая минута может полностью изменить вашу жизнь.

Говорят, что все, о чем вы попросите на протяжении 60 золотых секунд, обязательно сбудется, поэтому будьте осторожны со своими желаниями. Прежде, чем наделить какие-то вещи силой, сначала хорошенько все обдумайте.

Сluber.com.ua

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