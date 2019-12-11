Как носить каблуки без вреда для здоровья? - 4 правила

Рассказываем, как носить каблуки без вреда для здоровья.

1) Первое, с чего стоит начать, - перестать носить шпильки каждый день (оптимально - 2-3 раза в неделю). Постарайтесь чередовать их с обувью на плоской подошве, чтобы ваши ноги и позвоночник могли отдохнуть. А еще лучше - купите специальные ортопедические стельки, которые бы помогали правильно распределить нагрузку по всей стопе.

2) В течение дня старайтесь каждые 2-3 часа снимать обувь на каблуке и массировать ноги. Это поможет восстановить правильное кровообращение. Кроме того, если вам приходится носить туфли на шпильке каждый день, то отдавайте предпочтение моделям с каблуком не больше 5 сантиметров - это оптимальная высота, которая в меньшей степени травмирует стопу.

3) После дня, проведенного на шпильках, не пренебрегайте расслабляющими ванночками для ног. К примеру, морская соль может избавить от усталости, а отвар из липы улучшит кровообращение. Также отличным средством для снятия усталости может стать интенсивный массаж стоп. Его можно сделать даже самостоятельно, просто растерев их поверхность кулаком.

4) Кроме того, не забывайте об упражнениях, которые необходимо выполнять босиком. Первое из них - в течение 2-5 минут катайте по полу теннисный мячик или небольшую бутылку. Затем 15-20 раз поднимите с пола салфетку или любой другой небольшой предмет, который вы сможете зажать между пальцами ног. После этого сделайте сет из 10-15 приседаний, ноги при этом держите плотно прижатыми к полу. И в заключение 15-20 раз поднимитесь на цыпочки, а затем медленно опустите стопу обратно на пол.

Н. Гасымова

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