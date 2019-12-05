Как привлечь в свою жизнь энергию изобилия?

Не следует бояться впускать любовь и позитив в свою жизнь. Счастье и изобилие - это естественное состояние для нашей души. Однако для многих из нас путь к пониманию этой истины оказывается слишком долгим.

Но если вы из тех людей, которые плохо воспринимают комплименты, каждый раз, когда вы слышите доброе слово в свой адрес, вам начинает казаться, что вы не заслуживаете этого, то это свидетельствует о том, что вы сами закрыли душу для положительной энергии любви.

Если это о вас, то, скорее всего, у вас низкая самооценка. Унижения, неудачи или постоянная критика, с которыми вы, возможно, сталкивались в прошлом, сказались на вас не лучшим образом. В результате чего вы пришли к глубокому убеждению, что вы недостаточно хороши.

Однако вы можете очистить душу и открыть себя для щедрости любви во всей полноте, несмотря на все свои минусы и недостатки. Представляем 2 универсальных метода от писательницы и художницы Аманды Голд, которые помогут вам привлечь в свою жизнь энергию изобилия.

Наведите порядок

Не копите внутри себя разочарования и обиды из прошлого. Освободитесь от них с помощью ведения дневника, на страницах которого можете смело встретиться со своими прошлыми несчастьями и отпустить их.

Вы также можете постараться записать их на листе бумаги, чтобы затем его сжечь.

Избавиться от эмоционального мусора можно так же с помощью наведения порядка в доме. Так что для начала уберитесь в своем шкафу. Отдайте старую одежду нуждающимся, выбросьте весь хлам, очистив тем самым энергетику своего дома.

Пусть освободившееся место в шкафу символизирует собой пространство, которое вы открыли в своей душе для счастья и любви к себе.

Исцелите свою душу

До сих пор вы впускали внутрь себя только негатив? Пришло время поменять свои убеждения. Посмотреть на окружающий мир в новом свете! Пусть ваши раны начнут, наконец, заживать.

Выберите какую-либо духовную практику, которая позволит вам чувствовать себя любимым и защищенным.

Возьмите пример с природы. Понаблюдайте за процессом цветения растений. Они не конкурируют друг с другом.

Поэтому вам, как и им, также не стоит торопить процесс. Порадуйтесь уникальной душе, которая открывается миру в своем собственном темпе.

Вселенная посылает любовь и изобилие к вам на порог, но ваш эмоциональный багаж загромоздил все пространство и просто мешает открыть дверь.

Отпустите все тяготы прошлого, чтобы освободить свою душу для света, радости и счастья, которые вы заслуживаете.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook