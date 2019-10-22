Почему люди в Азербайджане склонны к полноте - Мнение известного диетолога - ФОТО

Причиной ожирения во всем мире считают неправильное питание, присутствие фастфуда в рационе, ночные походы к холодильнику, частые закуски и т.д. Для Азербайджана эта проблема, можно сказать, не актуальна. Если в столице и крупных городах сети фастфуда еще имеют популярность, и многие любят баловать себя частыми закусками и сытными ужинами, то в регионах подобных проблем не существует. Однако и в регионах есть люди, страдающие ожирением.

Оказывается, "виноваты" в этом самые традиционно и широко употребляемые в Азербайджане продукты питания. Об этом сообщила в беседе с Lady.Day.Az автор первых в Азербайджане книг о здоровом питании, популярный диетолог-нутрициолог Лейла Зульфугарлы.

Диетолог назвала 5 причин, которые вызывают набор лишнего веса в Азербайджане:

Наследственность

К сожалению, в нашей стране есть глубокие факторы набора лишнего веса. Это генетическая предрасположенность, которую нам передали по наследству. Наши предки, словно зная, передавали пристрастие к неправильному образу питания из поколения в поколение и называли это традицией. И в результате сегодня мы получили в наследство сахарный диабет. Причиной этого можно назвать как минимум одно блюдо - "ширин-чай" (сладкий чай).

"Ширин-чай" каждый день

Ни для кого не секрет, что в традиционный азербайджанский завтрак входит сладкий чай. Нет человека, кто в детстве не пил бы сладкий чай каждое утро. Родители говорили, что это полезно для работы мозга, поэтому на голодный желудок давали детям опасный напиток. И это была самая большая ошибка, так как этим мы увеличивали потребность организма в сахаре, а гормон инсулин вырабатывался беспрерывно. Поэтому людей, страдающих от диабета, становится больше с каждым годом. "Ширин-чай", гэнд (кусковой сахар) вызывает в нашем организме потребность в чае. Самое страшное, что люди верят будто без сахара чай безвкусный.

Много чая, мало воды

Только что мы говорили о том, что пить чай с сахаром - вредно. Но также вредно пить сам чай в таких больших количествах. Мы должны пить воду больше чем чай, а не наоборот.

Есть люди, которые пьют по 10 стаканов чая в день, и при этом не пьют воду вообще.

Важно знать, что, выпивая достаточное количество воды в день, мы можем побороть свои вредные зависимости от кофеина и никотина.

Хлеб в большом количестве

Еще одним фактором набора лишнего веса в Азербайджане является употребление хлеба в большом количестве. Благо сегодня мы с легкостью можем найти на прилавках разный хлеб - отрубной, ржаной или серый.

Мы всегда были нацией, которая ела белый хлеб, цвет которого результат тщательного процесса переработки, который не оставляет полезных веществ в муке. Также хлеб в нашей стране готовился по ужасному рецепту, оставшемуся со времен советского союза.

Давайте признаем тот факт, что мы тот народ, который ест хлеб с хлебом. Очень редко можно найти семью, которая бы хоть один день не покупала хлеб, где он играл бы не такую важную роль в питании. Мы же всегда думали, что порция блюда может быть маленькой, но хлеба должно быть много.

Нехватка йода

Мы живем в условиях йодной недостаточности. Йод получается от воды, чая, почвы, а у нас его нет ни в одном из этих источников.

У нас грязная атмосфера, наше море загрязнено нефтью, почва лишена йода. В результате этого появляются болезни щитовидной железы (зоб, гипотиреоз и т.д.).

В Азербайджане кроме питательных привычек, приводящих к ожирению, есть и медицинские факторы. И если со вторыми мы ничего поделать не можем, то свои питательные привычки мы можем изменить всегда. Это в наших руках.

Ф.Агаларова

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