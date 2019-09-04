Выставки столицы, которые нужно посетить - КультГид Lady.Day.Az

До 15 сентября есть время посетить музеи Баку и познакомиться с историей, культурой страны, а также мировым искусством.

Мы собрали самые популярные выставки, которые вы обязательно должны увидеть. А также делимся мастер-классами, связанными с модой и искусством.

Произведения азербайджанского и мирового искусства

Где: в Азербайджанском национальном музее искусств

Когда: вторник-воскресенье 10:00-18:00. Вход в Музей - 5 AZN, посещение выставки - 2 AZN.

Азербайджанский национальный музей искусств c недавно отреставрированным корпусом - место, куда вам нужно в первую очередь. Теперь во втором корпусе расположились постоянные экспозиции азербайджанского искусства, а в некоторых залах проходят временные выставки. Например, можно увидеть выставку под названием "Немецкое искусство из коллекции Азербайджанского Национального Музея Искусств". А особняк де Бура вас точно не оставит равнодушными. Отреставрированный первый корпус музея сам по себе - произведение искусства.

Выставка Мауро Корда "Зооспектив и Морфоспектив"

Где: в Центре Гейдара Алиева

Когда: до 15 сентября. Часы работы: будни - с 11:00 до 19:00, выходные - с 11:00 до 18:00. Вход платный.

В Центре Гейдара Алиева кроме постоянных экспозиций проводятся и временные выставки. Так, например, здесь можно увидеть работы известного художника Мауро Корда. На выставке представлено около 40 работ автора. Ну, и заглянув в Центр, обойдите его весь.

Выставка Зади Ча "Дитя Магохалми и отзвуки творения"

Где: в Центре Современного Искусства YARAT

Когда: до 29 сентября. Часы работы выставки: вторник - воскресенье, 12:00 - 20:00. Вход свободный.

В Пространстве Современного Искусства YARAT проходит персональная выставка корейско-канадской художницы Зади Ча под названием "Дитя Магохалми и отзвуки творения".

В своем новом крупномасштабном мультимедийном проекте, созданном специально для YARAT, Чa воссоздает подводную среду, приглашая зрителей погрузиться в захватывающий морской мир посредством атмосферного освещения, объемного звука, масштабных видеопроекций, скульптур и костюмов. В своем проекте Ча объединяет воображаемый и изученный корейский фольклор, создавая новую реальность. Художница представляет свою собственную интерпретацию истории, вдохновившись корейскими мифами о сотворении мира, в центре которых находится великая богиня - Бабушка Маго (Магохалми). Исследуя передачу знаний предков через матрилинейные социальные структуры, основанные на разделении обязанностей между мужскими и женскими божествами при создании вселенной, работа изучает сдвиг, произошедший в культурном статусе богинь с течением времени (смешение от центрального к маргинальному положению).

Выставка представит серию перформансов:

5 сентября в 19:00 в выставочном пространстве выступит известная исполнительница Диана Гаджиева (DiHaj).

12 сентября в 19:00 резидент YARAT, музыкант и художник Фархад Фарзалиев представит свой проект "Runanşah".

19 сентября в 19:00 выступит коллектив "DanceAbility".

29 сентября в 19:00, на закрытии выставки, свой перформанс под названием "Buna görə mən zor uşaqlarla vaxt keçirmirəm" ("Поэтому я не провожу время с крутыми ребятами") представит художник и резидент YARAT Агиль Абдуллаев с друзьями.

Выставка Таус Махачевой "Шаривари"

Где: в Центре Современного Искусства YARAT

Когда: до 29 сентября. Часы работы выставки: вторник - воскресенье, 12:00 - 20:00. Вход свободный.

Прямо над выставкой Зади Ча, на втором этаже YARAT, расположилась выставка российской художницы Таус Махачевой. Она известна в основном своими перформансами и видеоработами, в которых критически рассматривается, что происходит, когда разные культуры и традиции вступают в контакт друг с другом.

Не раз бывавшая в Азербайджане художница, в своей новой работе, созданной специально для YARAT, исследует кавказскую действительность сквозь призму цирковой традиции: советской в целом и азербайджанской в частности.

Совместно с архитектором Марией Серовой, писателем Александром Снегиревым и дизайнером Паникой Деревья она создала масштабную многоуровневую инсталляцию, центральный элемент которой будет разрастаться в течение выставки, пропуская через себя хаотичный динамический дух "шаривари".

Серия мастер-классов молодого художника-модельера Ахмеда Набиева

Где: в Проектном Пространстве ARTIM (Ичеришехер, ул. Кичик Гала, 5)

Когда: 7-27 сентября. Вход свободный. Для регистрации: 0502469292

Ахмед Набиев проведёт серию мастер-классов под названием "Мода и искусство". На занятиях можно будет приобрести как теоретические знания, так и практические навыки в области модной индустрии. Всем слушателям по окончании программы тренингов будут вручены сертификаты.

Программа тренингов:

7 сентября 16:00 - Мода и ее направления. На тренинге будет предоставлена информация о специфике и особенностях моды, направлениях и многообразии специальностей в этой области, будет проанализирована специальность дизайнера. Мероприятие будет проводиться совместно с Фидан Садыг, являющейся учредителем местного бренда MMMDN.

8 сентября 18:00 - мастер-класс "Фэшн силуэт и составление коллажей". Занятие будет состоять из лекции и практикума. В ходе мероприятия будут затронуты основные стороны таких вопросов, как цветовая палитра, проработка эскиза, творчество моды.

13 сентября 18:00 - Является ли мода искусством? В этой лекции при помощи примеров будет рассказано об истории моды, о связях музеев и моды с искусством.

14 сентября 18:00 - Промышленная мода. Состоится обсуждение вопросов промышленного дизайна с участием молодого дизайнера Анара Скандара, будет рассказано о возможностях этого направления.

20 сентября 18:00 - Проблемы модной индустрии на основе бренда PARCHA. Будет рассказано о поисках для коллекции "Moodboard" и о проблемах этой темы.

27 сентября 18:00 - Мода в родном пространстве. Совместно с коллекционером-дизайнером Русланом Гусейновым будут затронуты такие темы, как национальные мотивы и повторная обработка текстиля. По окончании занятия состоится просмотр представленных портфолио и вручение сертификатов.

Тренинги и мастер-классы будут проводиться на русском языке.

Н. Гасымова

Главное фото: Майя Багирова

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