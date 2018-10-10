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10 октября 2018 19:12

Что такое целлюлит и как с ним бороться? – Рассказывает косметолог Айнура Гасанова - ФОТО

Почти каждая женщина не зависимо от своего веса и возраста является обладательницей целлюлита. Почему он возникает и как с ним бороться, Lady.Day.Az рассказала врач-дерматокосметолог Айнура Гасанова.

"Целлюлит (липодистрофия) - структурные изменения в подкожном слое, ведущие к нарушению микроциркуляции и лимфатического оттока. Рыхлая, деформированная кожа в области бедер, ягодиц, а иногда и рук, плеч и живота может появиться у женщин разного возраста и весовой категории. Целлюлит имеет не только неэстетичный вид, но и может нанести вред здоровью всего организма", - пояснила косметолог.

Айнура ханум отметила, что причиной целлюлита может стать нарушение микроцеркуляции (кровоотток и лимфоотток), гормональный фон, наследственный фактор, стресс, резкие колебания веса, беременность, неправильное питание, сидячий или малоподвижный образ жизни и наличие вредных привычек (курение, употребление алкоголя).

"Существуют 4 стадии целлюлита. И я всегда советую начать решать проблему как только она появилась, а не запускать целюллит, так как со временем избавиться от него становится труднее, это требует больше времени и усилий", - предупредила А. Гасанова.

Косметолог добавила, что в домашних условиях избавиться от целлюлита помогают крема, пилинги, физические нагрузки, спорт, правильное питание. А в косметических салонах можно сделать лимфодренажный массаж, кавитацию, а также комплексную мезотерапию непосредственно в проблемные зоны.

Н. Гасымова


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