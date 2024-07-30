30 июля 2024

30 июля 2024 14:09

Сколько авокадо можно есть в день, чтобы не потолстеть

Стараешься питаться правильно, а предательские килограммы будто только прибавляются? Проверь, возможно, ты переедаешь авокадо и сама не замечаешь, как поправляешься.

Авокадо - настоящий суперфуд, обожаемый всеми, кто стремится сбалансированно питаться. Дольки авокадо на тосте не только смотрятся фотогенично (а значит о своем правильном завтраке можно рассказать всем в соцсетях), но и по-настоящему полезны. Авокадо богаты полезными ненасыщенными жирами и другими полезными питательными веществами, минералами и антиоксидантами.

Из-за такой хорошей репутации люди склонны добавлять авокадо всюду - сервируют с ним тосты, омлет или яичницу, делают соусы и смузи. И совершенно не отслеживают потребляемое количество. А ведь авокадо довольно калорийны, а значит, слишком большое их количество не принесет пользы - наоборот, добавит килограммы.

Для здорового похудения рекомендуется съедать только половинку авокадо в день.

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