Названы три метода борьбы с изжогой без лекарств

Гастроэнтеролог Меган Росси назвала три метода борьбы с изжогой, которые помогут решить проблему без приема лекарств. Ее советы опубликовало издание Bristol Post.

Росси отметила, что у некоторых людей изжога бывает очень часто. К причинам этой проблемы она отнесла генетическую предрасположенность, физиологические проблемы, например грыжу пищеводного отверстия или нарушение взаимодействия между кишечником и мозгом.

Справиться с этой проблемой, по мнению врача, можно, если не есть за три часа до сна. "Так еда не будет на ночь оставаться в желудке и выталкивать кислоту обратно в пищевод", - объяснила она.

Вторая рекомендация Росси - при частой изжоге есть небольшими порциями. Третьим важным моментом она назвала контроль работы кишечника. "Запор и вздутие живота повышают внутрибрюшное давление и значительно усугубляют рефлюкс", - предупредила она.

Гастроэнтеролог подчеркнула, если изжога или нарушения в работе кишечника становятся регулярными, нужно обязательно обратиться к врачу. По ее словам, самолечение в этих случаях опасно.