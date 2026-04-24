24 апреля 2026 15:16

Названы три метода борьбы с изжогой без лекарств

Гастроэнтеролог Меган Росси назвала три метода борьбы с изжогой, которые помогут решить проблему без приема лекарств. Ее советы опубликовало издание Bristol Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Росси отметила, что у некоторых людей изжога бывает очень часто. К причинам этой проблемы она отнесла генетическую предрасположенность, физиологические проблемы, например грыжу пищеводного отверстия или нарушение взаимодействия между кишечником и мозгом.

Справиться с этой проблемой, по мнению врача, можно, если не есть за три часа до сна. "Так еда не будет на ночь оставаться в желудке и выталкивать кислоту обратно в пищевод", - объяснила она.

Вторая рекомендация Росси - при частой изжоге есть небольшими порциями. Третьим важным моментом она назвала контроль работы кишечника. "Запор и вздутие живота повышают внутрибрюшное давление и значительно усугубляют рефлюкс", - предупредила она.

Гастроэнтеролог подчеркнула, если изжога или нарушения в работе кишечника становятся регулярными, нужно обязательно обратиться к врачу. По ее словам, самолечение в этих случаях опасно.


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 2 627
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 3 831
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 6 011
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 5 201
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 6 893
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 15 064
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 13 507
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 17 681
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 16 991
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 16 095
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева