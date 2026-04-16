16 апреля 2026

16 апреля 2026 09:21

Причины тяжелого токсикоза беременных нашли в генах

Активность 10 генов может быть причиной гиперемезиса - мучительного токсикоза во время беременности, от которого страдают около 2% женщин. При этом ключевую роль играет ген GDF15. К такому выводу пришла команда ученых из Университета Южной Калифорнии. Результаты крупнейшего на сегодня анализа опубликованы в Nature Genetics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гиперемезис - это крайняя форма токсикоза, сопровождающаяся сильной тошнотой и рвотой, из-за которых женщинам бывает трудно есть и пить. Это состояние может приводить к обезвоживанию и недоеданию и долгое время считалось преимущественно психологическим. Новые данные подтверждают: у него есть выраженная биологическая и генетическая основа.

В исследовании ученые проанализировали генетические данные почти 11 тысяч женщин с гиперемезисом и более 460 тысяч человек из контрольной группы. В результате они выявили 10 генов, связанных с развитием этого состояния. Шесть из них ранее не ассоциировались с токсикозом.

Наиболее значимым оказался ген GDF15, который регулирует уровень одноименного гормона. Во время беременности его концентрация резко возрастает, а чувствительность к нему, как показали предыдущие работы, напрямую связана с выраженностью тошноты. У женщин с низким уровнем этого гормона до беременности симптомы, как правило, оказываются тяжелее.

Другие выявленные гены связаны с аппетитом, метаболизмом, уровнем инсулина и работой мозга. Некоторые из них также участвуют в формировании реакции на тошноту и могут объяснять, почему у беременных возникает стойкое отвращение к определенной пище.

Отдельное внимание ученые обратили на ген TCF7L2, известный как один из ключевых факторов риска диабета второго типа. Он может влиять на гормоны кишечника, регулирующие уровень сахара в крови, аппетит и тошноту.

По словам авторов, полученные данные помогают лучше понять биологию токсикоза и открывают возможности для более точного лечения. В будущем терапию можно будет подбирать с учетом генетических особенностей пациенток, что повысит ее эффективность.


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 2 578
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 3 780
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 5 949
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 5 150
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 6 845
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 15 012
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 13 461
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 17 634
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 16 945
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 16 045
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева