12 апреля 2026 09:32

Названа опасная инфекция, которую можно привезти с моря

Во время купания в море и пресных водоемах можно заразиться опасной тропической инфекцией - шистосомозом. Вызывающие ее паразиты все чаще распространяются за пределы традиционных, "теплых" регионов. Об этом сообщила профессор клинической эпидемиологии Джанелиса Муса. Эксперта цитирует издание Habertürk, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Шистосомоз - паразитарная инфекция, которой заражены 250 миллионов человек во всем мире. Основная часть случаев приходится на Африку, где обитают улитки - промежуточные хозяева паразита. Однако, по данным ВОЗ, передача инфекции уже зафиксирована в 78 странах, включая Китай, Венесуэлу и Индонезию, а в последние годы - и на юге Европы.

Заражение происходит при контакте с водой, содержащей личинки паразита. Они проникают через кожу, попадают в кровеносные сосуды и начинают размножаться. Отложенные яйца вызывают сильную иммунную реакцию, повреждение тканей и могут приводить к тяжелым осложнениям, включая поражение печени, почек и половых органов. Урогенитальный шистосомоз связан с болями, бесплодием, повышенным риском рака и ВИЧ-инфекции.

По словам Мусы, особую тревогу вызывают гибридные формы паразита, способные заражать как людей, так и животных. Исследования показывают: около 7% выявленных паразитов оказываются гибридами, однако реальное распространение может быть значительно выше.

"Вызванные ими формы инфекции труднее диагностировать и лечить, а их яйца отличаются от классических под микроскопом, из-за чего симптомы нередко путают с инфекциями, передающимися половым путем", - объяснила ученая.

ВОЗ предупреждает, что изменение климата и рост международных поездок повышают вероятность перемещения шистосомоза в новые регионы. Хотя заболевание поддается лечению противопаразитарными препаратами, эксперты не исключают, что со временем паразиты могут выработать устойчивость к существующей терапии.


Просмотров: 117

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

