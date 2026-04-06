Развеян миф о связи шампуней с необратимым облысением

Жжение, зуд, шелушение и ощущение грязной головы уже на следующий день после мытья часто списывают на одну и ту же причину - плохой шампунь, который портит и ослабляет волосы, рассказал трихолог, дерматовенеролог клиники трихологии "Доктор волос" Эдуард Бучаров.

Как передает Day.Az, в комментарии Gazeta.ru эксперт высказался о связи выбора правильного шампуня и облысения.

По словам врача, шампунь - это средство ухода и гигиены. Его функция простая, он эмульгирует кожное сало и частички грязи на коже и затем смывает их во время мытья. То есть работает на поверхности, там, где находится себум, пот, остатки стайлинга и бытовые загрязнения.

Бучаров подчеркнул, что патологическое выпадение волос связано не с тем, чем человек моет голову, а с состоянием волосяной луковицы. Она расположена под кожей, а шампунь туда не проникает. Поэтому средство, даже если в нем есть агрессивные компоненты, не влияет на жизнедеятельность волосяного фолликула и не вызывает именно патологического выпадения волос.

"Дискомфорт после мытья - распространенная ситуация. Чаще всего люди сталкиваются с раздражением кожи головы, шелушением, покраснением, зудом из-за индивидуальной непереносимости. Также реакция может возникать из-за "тяжелых" компонентов в составе, например силиконов, агрессивных сульфатов. В таких случаях необходимо менять средство ухода", - прокомментировал собеседник издания.

Врач обратил внимание, что чувствительная кожа головы требует более аккуратного подхода. Для нее предпочтительнее мягкие, pH-сбалансированные шампуни, задача которых очистить, не нарушая гидролипидный барьер и микробиом кожи. Бучаров напомнил, что кожа на волосистой части головы имеет кислую среду и слишком жесткий уход может мешать ей сохранять нормальное состояние.

Еще одна типичная ошибка, по словам специалиста, - оценивать шампунь только по тому, как выглядят волосы сразу после мытья. Если кожа головы раздражена, волосы могут казаться "не такими", например, тяжелыми, быстрее жирниться. В этом случае, добавил трихолог, речь тоже не идет об облысении.

Обычно самостоятельный подбор средств вызывает затруднения. И использование различных шампуней не дает нужного эффекта и вызывает дискомфорт. Подобрать правильный уход для решения проблемы поможет врач-трихолог. Лучше обратиться к специалисту, посоветовал доктор. Трихолог определит тип кожи головы и подберет средства индивидуально.

"Шампунь не является причиной облысения. Он может быть неудачным по составу именно для конкретного человека, может провоцировать раздражение, но механизм патологического выпадения волос связан с более глубокими процессами. И при потере волос важно не менять шампуни, а обращаться за медицинской помощью для выяснения причины алопеции", - подвел итог трихолог.