20 марта 2026 09:27

Назван неочевидный побочный эффект частого приема антибиотиков

Чрезмерное использование антибиотиков может повышать риск тревожных расстройств и нарушений настроения. К такому выводу пришли исследователи, изучившие влияние антибиотиков на связь между кишечной микробиотой и мозгом. Результаты работы опубликованы в журнале Molecular Psychiatry (MP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В экспериментах на мышах ученые показали, что антибиотики резко нарушают состав кишечных бактерий и снижают уровень ацетилхолина - важного нейромедиатора, участвующего в регуляции эмоций. Эти изменения сопровождались тревожным поведением и были тесно связаны с нарушениями в оси "кишечник - мозг".

Похожие результаты получили и у людей. У пациентов, недавно принимавших антибиотики, уровень тревожности был выше, а концентрация ацетилхолина в крови и кишечнике - ниже, чем у тех, кто не использовал эти препараты. Авторы считают, что ключевую роль могут играть определенные бактерии рода Bacteroides, снижение которых совпадало с ухудшением психоэмоционального состояния.

Исследователи отмечают, что работа не призывает отказываться от антибиотиков, но указывает на возможные риски их агрессивного и неоправданного применения.


