19 марта 2026 09:21

Названы группы людей с высоким риском развития грыжи

У людей с избыточным весом, курильщиков, пациентов с диабетом, хроническим кашлем или частым чиханием повышен риск развития грыжи. Об этом рассказал хирург Пенсильванского университета Джон Фишер изданию NIH News in Health, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Грыжа возникает, когда мышцы и соединительные ткани ослабевают и перестают надежно удерживать внутренние органы. В результате часть органа или ткани выпячивается через образовавшееся отверстие.

"Чаще всего пациенты замечают характерную выпуклость. Однако иногда первым признаком становятся дискомфорт или необычные ощущения в области живота. Большинство грыж развивается в брюшной полости, но они также могут появляться в паху или верхней части бедра", - отмечает врач.

Грыжа обычно диагностируется при осмотре, хотя в некоторых случаях назначаются УЗИ или другие методы визуализации. Если грыжа не вызывает серьезных симптомов, врачи могут ограничиться наблюдением. Однако единственным надежным способом лечения остается операция.

"При этом сами хирургические вмешательства могут повышать риск появления новой грыжи. Разрезы ослабляют ткани, удерживающие органы, из-за чего они могут снова выпячиваться", - предупреждает эксперт.
Особенно высок риск послеоперационных грыж у курящих людей и пациентов с диабетом, поскольку эти факторы замедляют заживление тканей.

Хотя большинство грыж не угрожают жизни, опасным осложнением может стать ущемление - состояние, при котором нарушается кровоснабжение выпяченного участка органа. Оно сопровождается сильной болью, тошнотой и рвотой и требует срочной медицинской помощи.


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 2 401
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 3 622
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 5 777
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 4 991
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 6 682
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 14 841
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 13 309
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 17 480
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 16 801
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 15 897
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева