Назван лучший способ борьбы с паническими атаками

Краткие, но интенсивные физические нагрузки могут эффективнее снижать симптомы панического расстройства, чем традиционные техники релаксации. К такому выводу пришли исследователи из Бразилии. Работа опубликована в журнале Frontiers in Psychiatry (FP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Панические атаки - это внезапные приступы сильного страха без очевидной причины. Хотя бы один такой эпизод в течение жизни переживают около 10% людей, у 2-3% населения атаки повторяются настолько часто и тяжело, что формируют паническое расстройство. Стандартным методом лечения считается когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), иногда в сочетании с антидепрессантами.

Один из ключевых элементов КПТ - интероцептивная экспозиция. В ходе нее пациента намеренно знакомят с телесными ощущениями, характерными для панической атаки, - учащенным сердцебиением, одышкой, потливостью - чтобы показать, что эти симптомы сами по себе не опасны.

Обычно такую экспозицию проводят в кабинете психотерапевта с помощью искусственных упражнений - гипервентиляции или вращения на стуле. Однако новая работа показала, что более "жизненный" и интенсивный вариант может работать лучше.

"Мы показали, что 12-недельная программа кратковременных интенсивных интервальных упражнений может использоваться как стратегия интероцептивной экспозиции для лечения пациентов с паническим расстройством", - рассказал руководитель исследования Рикардо Уильям Муотри из Медицинской школы Университета Сан-Паулу.

В исследовании приняли участие 102 взрослых пациента с диагнозом "паническое расстройство". В течение 12 недель они трижды в неделю выполняли либо программу интенсивных интервальных упражнений, либо стандартную релаксационную терапию, применяемую в КПТ. Медикаменты участникам не назначались.

Экспериментальная группа выполняла серию коротких забегов высокой интенсивности с периодами активного восстановления, а контрольная - упражнения на поочередное напряжение и расслабление мышц. Все участники носили биометрические датчики, а оценку результатов проводил психиатр, не знавший, к какой группе относится пациент.

Обе методики привели к снижению симптомов, однако у группы интенсивных упражнений эффект оказался выраженнее. У этих пациентов сильнее уменьшились показатели по шкале паники и агорафобии, а также снизились частота и тяжесть панических атак. Положительный эффект сохранялся как минимум полгода.

Авторы отмечают, что участники чаще получали удовольствие от физической нагрузки, чем от релаксационных техник, что повышает приверженность терапии.

"Краткие интенсивные упражнения - это естественный и недорогой способ интероцептивной экспозиции. Их можно выполнять вне клиники, приближая терапию к повседневной жизни пациента", - заключил Муотри.

Исследователи предполагают, что такой подход может быть полезен не только при паническом расстройстве, но и при других тревожных и депрессивных состояниях.