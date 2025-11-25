25 ноября 2025

25 ноября 2025 09:27

Названы неочевидные признаки недостатка сна

Эксперты Гарвардского университета назвали признаки недостатка сна, которые не всегда очевидны. Их слова приводит издание Infobae, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалистов, на дефицит сна указывает повышенный аппетит и тяга к нездоровой пище. Также о нем могут сигнализировать перепады настроения, раздражительность, эмоциональная нестабильность и подавленность. Кроме того, по их словам, о недостатке ночного отдыха говорит неспособность вспомнить сны, трудности с концентрацией внимания, а также ощущение усталости и упадка сил сразу после пробуждения.

Что касается внешнего вида, о дефиците сна сигнализируют темные круги под глазами, припухлость в этой зоне и тусклая кожа. Все перечисленные признаки далеко не всегда появляются одновременно, поэтому наличие хотя бы нескольких из них уже является поводом для пересмотра привычного графика, добавили эксперты.


Просмотров: 92

