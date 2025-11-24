24 ноября 2025

24 ноября 2025 10:11

Раскрыта неочевидная причина формирования лишнего веса

Международная группа исследователей представила обзор, который меняет привычное представление о том, как формируется лишний вес и почему возникают метаболические нарушения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, согласно работе, опубликованной в журнале Nutrients, ключевым фактором может быть не только состав рациона, но и точное время приема пищи - так называемая хронопитание.

Ученые объясняют: в организме действует сложная система циркадных ритмов - внутренних "часов", регулирующих гормоны, метаболизм, работу печени, поджелудочной железы и жировой ткани. Если человек ест тогда, когда тело биологически запрограммировано на отдых (например, поздно вечером), возникает рассинхронизация между этими часами и фактическим поступлением энергии. Это нарушает выработку инсулина, ухудшает чувствительность клеток к глюкозе и способствует накоплению жира.

Согласно данным клинических и лабораторных исследований, перенос основного объема калорий на первую половину дня заметно улучшает показатели метаболизма: снижает уровень сахара, уменьшает инсулинорезистентность, нормализует липидный профиль и способствует снижению веса даже без строгого подсчета калорий. Особенно выраженный эффект дает раннее ограниченное по времени питание, когда прием пищи происходит в окне, заканчивающемся в начале-середине дня.

Авторы отмечают, что рассинхронизация питания и внутренних часов особенно вредна для групп риска: подростков с нерегулярным графиком, людей старшего возраста и ночных сменщиков. Они подчеркивают, что выравнивание режима питания - дешевая и потенциально очень эффективная мера профилактики ожирения и диабета 2 типа.


