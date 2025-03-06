6 марта 2025

6 марта 2025 09:21

В Стэнфорде создали крем, заменяющий инъекции вакцин

Ученые из Стэнфордского университета обнаружили, что безвредная бактерия, обитающая на человеческой коже, вызывает мощный иммунный ответ. Изменив ее белок, исследователи создали крем, способный защищать от таких опасных заболеваний, как столбняк и дифтерия. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Человеческая кожа представляет собой сложную среду, в которой выживают лишь немногие микроорганизмы. Однако среди них есть бактерия Staphylococcus epidermidis, которая обитает в волосяных фолликулах большинства людей. Эта бактерия долгое время не привлекала внимания иммунологов, поскольку, как считалось, она не оказывает существенного воздействия на здоровье человека.

Тем не менее, новое исследование показало, что иммунная система реагирует на S. epidermidis гораздо активнее, чем ожидалось. Ученые обнаружили, что бактерия вызывает выработку антител, которые могут эффективно защищать организм от инфекции.

В ходе экспериментов на мышах ученые доказали, что нанесение S. epidermidis на кожу приводит к выработке антител в концентрациях, сравнимых с традиционной вакцинацией. Изучив структуру бактерии, они выделили белок Aap, который стал основой для создания новой вакцины. Модифицированная бактерия продемонстрировала высокую эффективность в защите от смертельных токсинов столбняка и дифтерии.

Особенность нового метода - отсутствие воспалений и побочных эффектов. В ближайшие два-три года ученые планируют провести клинические испытания на людях. Ожидается, что этот подход может быть применен для борьбы с различными инфекциями, включая вирусы, бактерии, грибы и одноклеточные паразиты.


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