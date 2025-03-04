Ученые выяснили, почему мы хотим сладкого, даже когда сыты

Ученые из Института метаболических исследований общества Макса Планка выяснили, почему после сытного обеда многим все равно хочется съесть что-нибудь сладкое. Оказалось, что этот эффект - не просто привычка, а биологически обусловленный процесс, связанный с активностью определенных нейронов в мозге. Работа опубликована в журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперименты на мышах показали, что даже после полного насыщения животные продолжали есть сахар. Ученые обнаружили, что за этот механизм отвечают POMC-нейроны, которые обычно сигнализируют о сытости. Однако при потреблении сахара они начинают вырабатывать не только сигналы насыщения, но и β-эндорфин - вещество, действующее на опиоидные рецепторы и вызывающее чувство удовольствия. Этот "вознаграждающий" эффект заставляет организм продолжать потреблять сладкое, несмотря на отсутствие голода.

Интересно, что механизм активируется уже в момент восприятия сахара - его вкус сам по себе запускает выделение β-эндорфина, даже если организм раньше не сталкивался с таким продуктом. Исследователи подтвердили, что аналогичный процесс происходит и у людей: анализ мозговой активности добровольцев, получавших сладкий раствор, выявил схожие реакции в области, связанной с насыщением.

По мнению ученых, открытие может сыграть важную роль в лечении ожирения. В настоящее время существуют препараты, блокирующие опиоидные рецепторы в мозге, но их эффект на снижение веса уступает современным средствам подавления аппетита. Авторы работы полагают, что комбинация таких методов терапии может быть более эффективной, но для этого потребуются дополнительные исследования.