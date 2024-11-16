16 ноября 2024

16 ноября 2024 09:20

Определены признаки развития рака в родинках

Необычные родинки нужно показать врачу. Также важно самостоятельно следить за изменениями формы, цвета, размера и текстуры родинок. Любые изменения могут указывать на рак кожи. Об этом "Газете.Ru" рассказал врач-онколог, дерматолог сети "Клиника Фомина" в Москве Игорь Синельников, передает Day.Az.

"Главная опасность рака кожи меланомы - способность к раннему метастазированию, то есть распространению на другие ткани и органы. Если вовремя выявить рак, его легко вылечить. На ранних этапах меланома похожа на обычную родинку. Поэтому отслеживать состояние этих образований важно всем, особенно если их много, есть необычные родинки или родственники страдали раком кожи. Насторожить должны асимметричные родинки, образования с неровными краями или неоднородным цветом. Изменение текстуры родинки или появление кровотечения могут указывать на злокачественную трансформацию. Размер родинки более 5 мм или динамика в размере - повод обратиться к дерматологу или онкологу", - рассказал врач.

Для диагностики рака кожи используют метод дерматоскоп - увеличительный прибор, позволяющий увидеть признаки рака. Дополнительно для анализа родинок может использоваться искусственный интеллект в случае компьютерной дерматоскопии. Также существуют мобильные приложения, в которых по фото родинок можно отслеживать изменения с течением времени. Они не отменяют необходимости очной консультации у врача, подчеркнул Синельников. Эталонный метод подтверждения меланомы - эксцизионная (тотальная) биопсия.


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