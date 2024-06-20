20 июня 2024

20 июня 2024 11:13

Способы борьбы с тревожностью

Физическая активность поможет бороться с тревожностью. Этим и другими способами борьбы в разговоре с "Вечерней Москвой" поделился врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков, передает Day.Az.

Поможет как простая ходьба, так и полноценные занятия спортом. "Через мышечную работу снижается тревожность и возникает расслабление", - объяснил специалист.

Другие способы борьбы с тревогой - это общение с близкими людьми и прогулки на улице. Если у человека нет возможности собраться с друзьями для прогулки, виртуальное общение в социальных сетях или разговор по телефону также могут помочь побороть тревогу. Кроме того, в борьбе с неприятным состоянием следует обратить внимание на хобби (просмотр фильмов, передач, прослушивание релаксирующей или любимой музыки) и массажные практики - их можно использовать как дома, так и у специалиста.

При этом эксперт посоветовал сначала разобраться в причинах возникновения тревоги. Среди них могут быть перенесенный стресс, а также личные проблемы в отношениях или на работе, которые длятся долго. Кроме того, тревога может быть беспричинной. В этом случае рекомендуется обратиться к специалисту, поскольку методы саморегуляции могут оказаться бессильны, заключил эксперт.


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