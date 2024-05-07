7 мая 2024

7 мая 2024 11:14

Назван способ избавиться от живота за 15 минут в день

Журналисты Men Today назвали способ избавиться от живота за 15 минут в день. Об этом сообщается в материале издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для начала рекомендовано делать классические скручивания, то есть подъемы туловища. Затем стоит перейти к подъемам ног из положения лежа, отведению ног в сторону и планке. Последним нужно выполнять склепку, при которой одновременно необходимо поднимать ноги и туловище.

Отмечается, что нужно делать от одного до трех подходов по 15-30 секунд. Упражнения станут полезными в укреплении мышц кора и создании более подтянутого торса.

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