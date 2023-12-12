Что будет, если случайно содрать родинку на коже?

На теле каждого взрослого человека имеется около 30 родинок. Наверняка ты хоть раз задумывалась, что будет, если случайно содрать одну из них. А может быть, ты даже слышала, что такая травма может привести к развитию рака кожи - меланомы. Давай разбираться вместе, насколько это правда!

Распространенное мнение о том, что случайно содранная на коже родинка может привести к раку, упорно засело в головах многих людей. Именно поэтому большинство из нас старается крайне трепетно относится к пигментированным образованиям на коже и лишний раз их не задевать - как говорится, от греха подальше!

Однако что делать, если однажды родинку ты все же зацепила, а может, и вовсе содрала? Стоит ли паниковать и тут же записываться на прием к онкологу? Давай разбираться вместе! Во-первых, сразу же спешим тебя успокоить: однократное задевание невуса не приведет ни к каким страшным последствиям - это миф.

Да, истории, когда меланома развивается после такой травмы, действительно случаются. Однако это значит, что поврежденная родинка уже до этого переродилась в меланому, а механическое повреждение только ускорило процесс.

В остальных случаях однократно содранная на коже родинка просто не может привести к раку. При такой травме важно сразу же обработать ранку антисептическим средством и при необходимости нанести заживляющую мазь или крем. Это все делается для того, чтобы предотвратить процесс развития инфекции. В таких случаях родинка сама собой должна зажить спустя несколько дней.