Чем вкусно заправить любой салат, чтобы похудеть: рецепт на 10 секунд!

Главная фишка любого овощного салата в заправке: она придает блюду необычный вкус и пикантность. Однако часто именно заправка делает салат в 2, а то и 3 раза калорийнее. Тогда какие бы полезные овощи ни входили в его состав, похудеть на нем все равно не получится.

К счастью, фитоняшки знают хитрые кулинарные лайфхаки, с которыми любой овощной салат получится не только вкусным, но и полезным для фигуры. Для приготовления такой похудительной заправки тебе понадобится только 2 простых ингредиента. Запоминай пропорции!

Как приготовить диетическую заправку для салата:

подготовь 2/3 столовой ложки оливкового масла и 1 столовую ложку яблочного, белого или красного винного уксуса;

тщательно смешай 2 ингредиента и заправь готовой смесью салат или любое готовое блюдо;

уксус снизит реакцию глюкозы и инсулина на любую еду и нормализует уровень сахара в крови, тем самым помогая тебе худеть быстрее;

при желании можешь заменить оливковое масло на 2 столовые ложки греческого йогурта, либо же добавить их в уже заправленный маслом и уксусом салат.

thevoicemag.ru