30 сентября 2023

30 сентября 2023 16:16

Чем вкусно заправить любой салат, чтобы похудеть: рецепт на 10 секунд!

Чем вкусно заправить любой салат, чтобы похудеть: рецепт на 10 секунд!

Главная фишка любого овощного салата в заправке: она придает блюду необычный вкус и пикантность. Однако часто именно заправка делает салат в 2, а то и 3 раза калорийнее. Тогда какие бы полезные овощи ни входили в его состав, похудеть на нем все равно не получится.

К счастью, фитоняшки знают хитрые кулинарные лайфхаки, с которыми любой овощной салат получится не только вкусным, но и полезным для фигуры. Для приготовления такой похудительной заправки тебе понадобится только 2 простых ингредиента. Запоминай пропорции!

                             Как приготовить диетическую заправку для салата:

  • подготовь 2/3 столовой ложки оливкового масла и 1 столовую ложку яблочного, белого или красного винного уксуса;
  • тщательно смешай 2 ингредиента и заправь готовой смесью салат или любое готовое блюдо;
  • уксус снизит реакцию глюкозы и инсулина на любую еду и нормализует уровень сахара в крови, тем самым помогая тебе худеть быстрее;
  • при желании можешь заменить оливковое масло на 2 столовые ложки греческого йогурта, либо же добавить их в уже заправленный маслом и уксусом салат.

thevoicemag.ru


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