Через 1 день, неделю и месяц: что будет с тобой после полного отказа от кофе

Многие врачи и ученые на полном серьезе приравнивают кофеиновую зависимость к наркотической. Механизмы воздействия на организм человека в этих двух случаях и правда похожи. Отличие только в том, что кофеин не провоцирует социально опасное поведение и исключает риски передозировки.

Хорошая новость и в том, что избавиться от такого рода зависимости можно и без медицинского вмешательства. Только вот "кофеиновой ломки" это не исключает. Рассказываем, как организм будет сопротивляться запрету на любимый напиток.

Через 1 день

Организм почувствует, что что-то не так уже через сутки после отказа от кофе. Первые два дня будут самыми тяжелыми. Не получив привычной дозы, организм немного взбунтуется, и к этому стоит подготовиться.

Через неделю

Спустя неделю могут проявиться и другие побочки в виде головной боли и бессонницы. Обычно они проходят спустя 72 часа, однако скорость привыкания к жизни без кофеина сугубо индивидуальна.

Через месяц

На полную реабилитацию обычно уходит около 30 дней. За это время организм успевает попрощаться с кофеином как со стимулятором нервной системы, а ты наконец можешь насладиться всеми радостями отказа от напитка в виде прекрасного самочувствия.

thevoicemag.ru