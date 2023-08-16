16 августа 2023

16 августа 2023 09:18

5 народных средств, чтобы удалить белый налет с языка

Налет на языке может быть признаком различных заболеваний, но обычно его появление связано с недостаточной гигиеной полости рта, вредными привычками, приемом лекарств или недостатком некоторых витаминов и минералов в организме.

При появлении налета, особенно если он сопровождается болью и чувством жжения, лучше проконсультироваться с врачом, чтобы исключить серьезные диагнозы. Ну а если корни проблемы именно в гигиене, то вот несколько простых методов, которые помогут вернуть здоровый цвет языку.

Натуральные средства для очистки и дезинфекции языка

Эти продукты, которые есть в каждом доме, помогут тебе очистить и продезинфицировать язык, а также улучшить здоровье десен и даже зубов.

Чеснок

Удивительно, не правда ли? Мы привыкли, что чеснок - настоящий злодей, когда речь заходит про полость рта, ведь от него появляется неприятный запах. Но употребление его в сыром виде также поможет тебе убить бактерии и избавиться от белого языка.

Алоэ вера

Алоэ обладает противовоспалительными и заживляющими свойствами. Кроме сока растения, ты  можешь также использовать такие продукты, как зубная паста и жидкость для полоскания рта, содержащие алоэ.

Соль

Соль - один из лучших помощников для очищения языка. Абразивные частицы соли удалят загрязнения и отмершие клетки с языка. Посыпь солью язык и слегка почисть его зубной щеткой в течение минуты. Затем прополощи рот водой. Повторяй дважды в день.

Куркума

Куркума - не только классная пряность, но и отличная альтернатива антисептическим препаратам для полости рта. Смешай куркуму и цитрусовый сок до пастообразной консистенции и втирай в язык в 2 минуты, а затем тщательно прополощи рот теплой водой.

Пищевая сода

Согласно некоторым исследованиям, пищевая сода может повышать рН нашего рта и языка, что приводит к уменьшению количества бактерий. Смешай лимонный сок и соду и используй получившуюся пасту в качестве отшелушивающего средства для удаления мертвых клеток и бактерий с языка.

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