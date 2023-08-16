5 народных средств, чтобы удалить белый налет с языка

Налет на языке может быть признаком различных заболеваний, но обычно его появление связано с недостаточной гигиеной полости рта, вредными привычками, приемом лекарств или недостатком некоторых витаминов и минералов в организме.
При появлении налета, особенно если он сопровождается болью и чувством жжения, лучше проконсультироваться с врачом, чтобы исключить серьезные диагнозы. Ну а если корни проблемы именно в гигиене, то вот несколько простых методов, которые помогут вернуть здоровый цвет языку.
Натуральные средства для очистки и дезинфекции языка
Эти продукты, которые есть в каждом доме, помогут тебе очистить и продезинфицировать язык, а также улучшить здоровье десен и даже зубов.
Чеснок
Удивительно, не правда ли? Мы привыкли, что чеснок - настоящий злодей, когда речь заходит про полость рта, ведь от него появляется неприятный запах. Но употребление его в сыром виде также поможет тебе убить бактерии и избавиться от белого языка.
Алоэ вера
Алоэ обладает противовоспалительными и заживляющими свойствами. Кроме сока растения, ты можешь также использовать такие продукты, как зубная паста и жидкость для полоскания рта, содержащие алоэ.
Соль
Соль - один из лучших помощников для очищения языка. Абразивные частицы соли удалят загрязнения и отмершие клетки с языка. Посыпь солью язык и слегка почисть его зубной щеткой в течение минуты. Затем прополощи рот водой. Повторяй дважды в день.
Куркума
Куркума - не только классная пряность, но и отличная альтернатива антисептическим препаратам для полости рта. Смешай куркуму и цитрусовый сок до пастообразной консистенции и втирай в язык в 2 минуты, а затем тщательно прополощи рот теплой водой.
Пищевая сода
Согласно некоторым исследованиям, пищевая сода может повышать рН нашего рта и языка, что приводит к уменьшению количества бактерий. Смешай лимонный сок и соду и используй получившуюся пасту в качестве отшелушивающего средства для удаления мертвых клеток и бактерий с языка.