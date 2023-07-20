20 июля 2023

20 июля 2023 09:22

Почему пожилым людям не стоит есть мороженое: мнение гастроэнтеролога

Мороженое любят все, но не торопись предлагать бабуле или дедуле лишнюю порцию - врачи предупреждают, что холодное лакомство может оказаться очень коварным по отношению к пожилым людям. 

Холодные продукты хуже усваиваются организмом, так как заставляют пищеварительную систему работать с повышенной нагрузкой. В пожилом возрасте это чревато обострением любой гастроэнтерологической патологии. Поэтому людям старше 60 лет с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (особенно желчнокаменной болезнью и хроническим панкреатитом), мороженое  прямо противопоказано.

Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Антонина Машарова.

По словам врача, употребление большого количества мороженого может спровоцировать вдобавок возникновение заболеваний сердечно-сосудистой системы или ухудшить течение уже имеющихся патологий сердца у пожилых мужчин и женщин. Это происходит потому, что в состав любимого многими освежающего лакомства входит большое количество вредных для сердечной мышцы насыщенных жиров. В недорогом мороженом, которое нередко выбирают пенсионеры, вдобавок часто используются заменители молочного жира. 

Кроме того, мороженое содержит много сахара, вызывающего внутренние микровоспаления - нервная система и мозг людей в возрасте очень чувствительны к "быстрым" углеводам. Профессор Машарова сослалась на современные исследования, которые доказывают - чрезмерное употребление сахара ухудшает память и сказывается на скорости реакции и восприятия у людей пенсионного возраста.

Кроме того, употребление продуктов с большим количеством сахаров и жиров приводит к увеличению массы тела, изменению микробиоты кишечника и нарушению работы желудочно-кишечного тракта, что в свою очередь негативно влияет на работу иммунной системы - и особенно явно это проявляется в преклонном возрасте.

Как отметила врач, иногда можно порадовать бабулю и дедулю небольшой порцией мороженого в жаркий летний день - но только иногда и только небольшой! Для их же блага. 

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