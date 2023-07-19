Как правильно провести разгрузочный день на арбузе: инструкция от звездного диетолога

Эксперты постоянно спорят об эффективности похудения на арбузе. Тем не менее многие считают, что летом арбузная диета может быть весьма полезной. Главное - соблюдать правила похудения на арбузе и не увлекаться длительной ягодной разгрузкой.

В интернете можно найти много противоречивой информации касаемо похудения на арбузе. Считается, что устраивать такое испытание для организма бесполезно, ведь в арбузе много сахара, а его гликемический индекс не способствует здоровому похудению. Тем более моно-диеты давно перестали считаться нормой: сегодня все диетологи выступают за полноценное и сбалансированное питание.

Тем не менее худеть на арбузе всё-таки можно - если делать это в рамках 1-2 разгрузочных дней. Сидеть на арбузной диете больше 3 суток эксперты не рекомендуют - из-за сильного мочегонного эффекта.

По словам диетолога-нутрициолога Олеси Ревеко арбузные разгрузочные дни не подходят только людям с диабетом: им следует ограничиваться 100-200 граммами мякости арбуза в день. Остальные же могут попробовать такую разгрузку. Она даст более позитивные результаты, чем разгрузочные дни на других ягодах и фруктах: всё-таки в арбузе содержится меньше сахара и калорий, чем, например, в яблоках, персиках и других плодах.

"Благодаря разгрузочным дням на арбузе происходит эффективное очищение организма от шлаков и токсинов, улучшается перистальтика кишечника, ускоряется обмен веществ и нормализуется работа ЖКТ", - объясняет эксперт.

Для того, чтобы провести разгрузочный день на арбузе, нужно разделить 1,5-2 кг мякости на 6 приемов пищи в течение дня. На завтрак допускается сочетать арбуз с чашечкой кофе без сахара и молока. Также не забывай о поддержании водного баланса. Несмотря на потребление арбуза, за день нужно выпить свои стандартные 6-8 стаканов воды.

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