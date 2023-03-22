Тренер назвала три неочевидных портящих фигуру продукта

Фитнес-тренер, нутрициолог и консультант по коррекции пищевого поведения Мария Резникова назвала три неочевидных продукта питания, которые приводят к появлению лишнего веса.

В список продуктов, которые вредят фигуре, эксперт внесла халву или урбеч. "Покупатель полагает, что данный продукт полезен, поскольку в его составе семечки, орехи, семена, мед. Средняя калорийность халвы - 550 калорий на 100 граммов. Следует помнить, что в упаковке минимум 300-400 граммов. Редко кто останавливается на одной ложке, съедая половину пачки. А это - уже 1000 калорий", - объясняет Резникова.

Кроме того, специалист ставит под сомнение пользу протеиновых батончиков. Производители часто подчеркивают высокое содержание белка, отсутствие сахара, что сбивает с толку покупателей, говорит она. "Люди думают, что они потребляют полезный низкокалорийный продукт, и порой съедают за раз несколько штук. А ведь калорийность протеиновых батончиков может составлять до 400 калорий на 100 граммов. В результате человек превышает суточную норму калорий, даже не задумываясь об этом", - предупреждает тренер.

По мнению Резниковой, не следует увлекаться кофейными напитками со сливками, сиропами, молоком и прочими добавками, которые увеличивают калорийность до 300-400 калорий на одну кружку. "В среднем житель мегаполиса может выпивать до двух-трех чашек в день. Итог - лишние 800 калорий к обычному меню. Если вы любите кофе с молоком - выбирайте капучино среднего объема (300 миллилитров) без сиропов", - посоветовала в заключение эксперт.

lenta.ru