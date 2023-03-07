Правда ли, что от витамина А зависит внешность женщины?

ВИТАМИН А - ВРЕД

Диетологическая мантра гласит: "Витамин А - ключ к хорошему зрению, здоровой иммунной системе и росту клеток". Его недостаток в организме в большинстве случаев считывается невооруженным глазом. Из-за А-дефицита кожа становится сухой, шелушится и выглядят безжизненной. Часто на этом фоне развивается дерматит, появляется сыпь и раздражения. Среди других неприятностей - так называемая ночная слепота, или низкий порог ночного видения. Кроме того, ослабевает защита слизистых оболочек всего организма, ухудшается состояние ногтей и зубов, на коже появляются преждевременные морщины, а волосы предательски выпадают. Как после этого не поверить в то, что этот витамин выступает за главного в вопросах красоты?

ВИТАМИН А - ПОЛЬЗА

Витамин А (как в качестве местного применения, так и внутреннего) является общей рекомендацией для лечения акне, различных кожных заболеваний и играет важную роль в борьбе с первыми признаками старения. А еще это огромный импульс для всей иммунной системы - он помогает клеткам справляться с различного рода инфекциями.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Попадая в кровь, витамин А частично откладывается прозапас в печени, частично поступает в кровь в необходимой концентрации для нужд различных органов. Например, помогает ускорить регенерацию клеток кожи при высыпании или "затянуть" внезапную морщинку.

КРАТКИЙ ЛИКБЕЗ

В природе существует два типа витамина А: ретиноиды (они происходят из продуктов животного происхождения) и бета-каротин (от растений). В 2013 году ученые Совета по продовольствию и питанию при Институте медицины США выяснили любопытную особенность: за последние двадцать лет количество витаминов в фруктах, овощах и зеленых листовых салатах сократилось практически вдвое. То есть одна единица витамина А содержит теперь лишь шесть молекул каротиноида вместо прежних 12. Впрочем, это вовсе не означает, что потребление фруктов и овощей должно удвоиться. Насыщенной А-альтернативой может быть печень, жирные сорта рыбы и молочные продукты.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

1) Больше всего этого антиоксиданта содержится в красном болгарском перце, шпинате (отлично подходит для первой половины дня), спарже, батате, легком тыквенном пироге (помогает сердцу), морковке, яблоках, бананах, манго и абрикосах.

2) Что звучит соблазнительнее: чашка мороженого или 20 банок консервированного тунца? Верите или нет, но обе эти позиции содержат абсолютно одинаковое количество витамина А (около 20% того, что вы должны получать каждый день). Тем не менее, помните и о том, что по этому показателю 25 шариков мороженого будут равняться одному запеченному сладкому картофелю.

3) Еще одна полезная наводка: витамин А усиливает свое действие в сочетании с цинком и витамином Е.

ТОЛЬКО БЕЗ ФАНАТИЗМА

Витамин А является жирорастворимым, а значит, не просто легко усваивается, но и накапливается в организме. Что может сыграть злую шутку - передозировку. Среди распространенных побочных эффектов - боли в суставах, тошнота, мигрень. С возрастом чрезмерное потребление витамина А в качестве добавки может спровоцировать остеопороз и ослабить костную ткань, что увеличивает риск перелома в семь раз!

Если вы принимаете какие-либо лекарства, обязательно спросите у врача, является ли добавка витамина А в этом случае безопасной. Например, он усиливает эффективность препаратов для лечения угревой сыпи, но при этом может оказаться крайне опасным, если у вас есть проблемы с печенью, почками или плотностью костной ткани.

elle.ru