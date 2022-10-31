Кейт Миддлтон поделилась секретом молодости кожи. И это средство можно найти в любой аптеке

Кейт Миддлтон - пример для подражания для миллионов женщин по всему миру. Принцесса Уэльская активно занимается общественной деятельностью, растит троих детей и всегда безупречно выглядит. Если посмотреть на ее фотографии, может создастся впечатление, что за последние несколько лет Кэтрин только похорошела. Герцогиня редко делится подробностями ухода за собой, однако не так давно стало известно, что служит его ключевым ингредиентом. Эликсиром вечной молодости для принцессы стало ни что иное, как самое обычное масло шиповника. Это натуральное средство ценят косметологи по всему миру, оно давно стало неотъемлемой частью бьюти-рутины не только Кейт, но и других звездных красавиц - Виктории Бекхэм, Миранды Керр и Кары Делевинь.

Как работает масло шиповника?

Польза масла шиповника для сохранения молодости и упругости кожи неоднократно была подтверждена научно. С возрастом, естественный защитный барьер нашей кожи заметно ослабевает, появляется сухость, шелушение, морщины и пигментация. Активные вещества, которые содержат плоды и семена шиповника восстанавливают этот барьер, предотвращают появление воспалительных процессов и, что немаловажно, стимулируют выработку коллагена, которая заметно замедляется уже к 20 годам (о способности коллагена сохранять молодость кожи мы писали здесь).

Шиповник необычайно богат антиоксидантами, необходимыми для защиты организма от повреждения свободными радикалами и торможения процессов старения. Активных антиоксидантных соединений в шиповнике целых 4: флавоноиды, витамин С, и несколько разновидностей каротиноидов, которые при попадании в организм преобразуются в витамины А и Е.

Неудивительно, что с таким набором омолаживающих компонентов, масло шиповника стало одним из популярнейших средств для борьбы с внешними признаками старения. Регулярное использование масла - как самостоятельно, так и в составе сывороток и кремов с anti-age эффектом - увлажняет и питает кожу, возвращает ей упругость и здоровое сияние, предотвращает появление морщин и других видимых признаков старения.

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