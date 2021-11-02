Нужно ли полностью отказаться от молока, чтобы похудеть: окончательный ответ

Молоко является основным продуктом повседневного рациона многих людей. Выпиваете ли вы стакан или наливаете его в кашу, молоко чаще всего употребляют с завтраком.

Вы беспокоитесь о том, что наберёте вес за счет регулярного употребления молока? Мы расскажем, действительно ли это вам грозит.

Можно ли располнеть от питья молока?

Молоко, как и любая другая пища, которую вы потребляете, содержит калории. Слишком много калорий заставляет людей набирать вес. Это действительно очень просто: если есть больше, чем сжигать, вы наберёте вес.

Но употребление молока не приведет к увеличению веса, если оно является частью здоровой сбалансированной диеты с разумным диапазоном калорий.

Молоко приносит больше пользы, чем вреда

Сколько калорий вам нужно, зависит от нескольких факторов, включая ваш возраст, текущий вес, рост и уровень активности. Допустим, вам нужно 1900 калорий каждый день, чтобы поддерживать свой вес. Питье молока не приведет к увеличению веса, пока вы остаетесь в диапазоне 1900 калорий, даже если это цельное молоко.

Полезно выпивать стакан или два молока в день, потому что молоко очень питательно. Молоко, наполненное витаминами A и D, кальцием и белком, - это здоровый способ утолить голод.

При любом виде питания вы должны стремиться к потреблению продуктов, которые наполнены витаминами, минералами и питательными веществами. Эти продукты будут держать вас сытыми в течение дня. Молоко считается одним из таких продуктов. Оно не содержит пустых калорий.

Все еще обеспокоены?

Если вы заботитесь о калориях или весе, выбирайте молоко с низким содержанием жира вместо цельного или 2%-ного молока.

Если вы потребляете три чашки молока в день, переход с 2% молока на обезжиренное молоко сэкономит вам около 180 калорий каждый день.

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